I DALJE SAM MU U SRCU, ONA JE MOJA LOŠA KOPIJA! Maja ponovo oplela po Caru i Dalili, ništa joj nije PROMAKLO!

Dalila Dragojević i Filip Car imali su žestoki okršaj, a sada se tim povodom oglasila se njegova bivša devojka Maja Marinković.

U toku današnje emisije, izbijale su razne svađe između ova dva zadrugara, koji su kroz svoju svađu nastavili da pominju Maju Marinković.

- Upućena sam u situaciju koje se dogodila, ja vidim da sam ja njemu i dalje u glavi, iako je on iz moje odavno izašao, a što se nje tiče, sve i da hoće da me iskopira, to je nemoguće, jer ja sam jedna i zauzimam posebno mesto u njegovom srcu - rekla je Maja kroz smeh.

Kada je reč o tome da je Dalila Dragojević "iskopirala" Maju Marinković u stajlingu, jer je Dragojevićka obukla Tarinu haljinu u jednoj od emsija, Marinkovićeva je imala da kaže samo jedno.

- Imate priliku da vidite, pa sami procenite. Ja se ne bavim lošim kopijama - zaključila je Maja.

