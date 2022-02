RAFALNA PALJBA MAJE MARINKOVIĆ! Žestoko potkačila Dalilu, ona joj je BOLNA TAČKA, a nije poštedela i Dejana i Aleks!

Milan Jankvović Čorba i Maja Marinković prokomentarisali novu ljubavnu romansu Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojević.

- Ja sam iznenađen, drago mi je što Dejan ima osveženje, bio sam tamo i znam koliko je bio tužan, a što se tiče Aleks mislim da njoj nije problem i da ona može da se smuva sa bilo kim. Ja iskreno nisam to očekivao, lep su par - prokomentarisao je Čorba.

foto: Printscreen

- Meni su oni neprikladni, ne idu jedno uz drugo. Dalila je dominantna, kao čovek je smešno komentarisati njen lik i delo. Ali što se tiče Aleks, ona ne ide uz njega, podseća me na pokojnu Silvanu, pokušava da me kopira ali to je nemoguće. Ja o njoj nemam lepo mišljenje, ali je super što je Dejan našao nešto privremeno, bitno da se rešio Dalile, u svakom slučaju i ova prva pomoć je super za sada - izjavila je Maja u emisiji "Pitam za druga.

Inače, Maja se i u "Magazinu In" dotakla "Zadruge 5".

foto: Printscreen

Donela žena parfem s namerom, poklonila muškarcu i u roku od 24 sata ga preotela od druge žene! To je Maja uradila - rekla je voditeljka.

- Ja sam samo vratila nešto što je moje - iskrena je Marinkovićeva.

Milica Dabović dotakla se intimnih tema, te spomenula odnose između muškarca i žene.

- Kad je s*ks u pitanju, zar muškarcu ne imponuje da je žena dominantna? - upitala je košarkašica.

- Maja je ća na temu s*ksa najbolje da ispriča - ubacila se voditeljka.

- Jao, Sanja... - postidela se Maja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:56 Tužno i potresno! Jana Todorović o porodičnoj tragediji, na ivici suza