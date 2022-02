NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA SE DODVORI CARU?! Dragojevićka skroz iskopirala Filipovu BIVŠU, pojavila se u Majinoj ZLATNOJ haljini!

Dalila Dragojević pojavila se u rijalitiju identično obučena kao Maja Marinković.

Dragojevićka je zbog zlatne haljine dobila niz prozivki na društvenim mrežama, pa mnogi pišu kako je potpuno iskopirala Maju.

foto: Printscreen

Ono što je svima poznato je da je Filip Car Dalilu prevario sa Majom, pa je mnogima ovaj potez Dragojevićke bio dodatno loš.

foto: Printscreen

Inače, Dalila je prokomentarisala i haos koji joj se desio sa Carem.

foto: Printscreen

- On meni znači, ali mi se jeste gadio. Mislim da smo najiskreniji kada šričamo samo nas dvoje. Ne bih ja da pričam o svojim emocijama, neko sam ko je za njega sve uradio. Ja sam svesna nekih stvari, on nema poverenja, ja nemam poverenja u njega, sa pravom. Jednostavno sam uvek radila na sebi i nisam neko ko će da dopusti da neko drugi brine o meni i prija mi. Mislim da je najpametnije da on razmišlja umesto mene, dok ne stanem na noge. Jeste, izdešavale su mi se kobne greške, ali mislim da mogu da ih ispravim. Meni se može desiti da imam neki ispad, ali sam ga zamolila da mi ne ukazuje da zagalami, da mi kaže tiho i sa strane - rekla je ona.

Kurir.rs/K.Đ.