DALILA JE PLATILA SVOJ BLUD RAZVODOM, ULASKOM U VEZU SA CAREM I DALJE PLAĆA: Zadrugar nikad surovije o Dragojevićki, besan kao ris

Lepi Mića nikad suroviji prema Dalili i Caru, besan što ponovo nisu pokazali poštovanje prema njemu.

- Pričaću sad u paru o Dalili i Caru, oni me opet ne poštuju. Dalila me je razočarala i po ko zna koji put je branila Matoru, napala mene, da bi dala rekaciju na odnos Aleks i Dejana. Dalila je neko sa kim sam dobar, kad sam imao razlog da je branim, ja sam stao, a ona to nije ispoštovala. Uvek je govorila da nisam to što se predstavljam. Dalila pravi ozbiljne greške, jako me je razočarala. Od mene traži nešto što ne mogu da dam, a ono što sam ne ceni. Ne želim više da se nerviram zbog nje, prodala me je za pet sekundi da bi se dodvorila Matoroj, a ustvari da bi se obračunala sa Dejanom i Aleks - pričao je Mića.

- Meni je Car drag, ali me čovek ne poštuje, ne znam zbog čega. Mislim da će proći najgore na kraju balade. Rekao sam fino i rekao sam sve. Dalila me je razočarala. Rekao sam sve o Dalili, uradila je stvari koje su bile i loše i dobre. Piokazala je emociju, razvrat i blud. Dalila je platila svoj blud razvodom, ulaskom u vezu sa Carem i dalje plaća - nastavio je on.

