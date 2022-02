CAR OTKRIO ŠTA SPREMA DALILI, PA SPOMENUO DRAGOJEVIĆE! Oni mu kvare PLAN, a evo šta je u pitanju! (VIDEO)

Filip Car razgovarao je sa Drvetom Mudrosti o odnosu sa Dalilom Dragojević i o planovima za Dan zaljubljenih.

foto: Printscreen

- Ja znam da bi ona želela da vidi Tedija, ali to nije moguće jer je on kod Dejanovh. Možda bi mogao neki film i neka večera na Rajskom ostrvu sa nekim slatkišima, znam da bi bila jako srećna da se to desi - otkrio je Car.

foto: Printscreen

- Nas dvoje nazadujemo. Oko dosta stvari se ne slažemo, dosta toga mi smeta, preburno regujem. Ne verujem da će biti tako nadalje jer sam se izmorio od svađe. Dosta mi je svega. Nadam se da ćemo nomralno razgovavarati. Dosta smo nazadovali, mada ima ona to u sebi da ne vidi ono što ona radi, a zamera drugima. Ona u meni uspe da probudi nešto neočekivano i neki veliki bes. Ja ne znam da li ona to namerno radi ili ne ne znam, ali nije mi prijatno. Svestan sam da pucam, osećam to, a ona nije ništa kriva - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:07 Nataša Bekvalac o pesmi koju je odbila, a koju peva Katarina Grujić i veliki je hit!