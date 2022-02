VEČERAS ĆU JE DOVESTI U KREVET, A ONDA ĆU JE ISTERATI! Filip Car otkrio pakleni plan, Dalila ni ne sluti šta joj se sprema! VIDEO

Filip Car, nakon pola dana svađanja sa Dalilom Dragojević, pokušao je da spava ali nije uspeo. Izašao je u dvorište i otvorio dušu Lazaru Čoliću Zoli.

- Ne mogu više, osetim da nisam dobro... Svi su bili napolju videli svoje, a ja sam imao pakao dva meseca pa onda ponovo došao ovde. Sve me je steglo... Vidi da nisam dobro, umesto da kaže 'daj da budem normalna', ona ne. Drugi misle da se promenila, ali ja najbolje znam kakva je i šta radi. Žena već po ko zna koji put kuva i prolazi sa loncem pored mene i ništa. Sad kada ona meni treba, nje nema nigde. Umesto da kaže neću mu više zamerati neke stvari, biću normalna, to je ljubav. A ne ovo, to je ku*čina. Dok je bilo naše muvanje, tako je i sa njim bilo, večito ga je napadala a šta je radila sa mnom. A to ti je sve bezobrazluk, ona bi da bude prepi*ka, da sedi a mi da letimo oko nje. Ona bi najviše volela da ga vidi napolju, odlično ja znam, a on bi voleo da ona besni i kuka. Bila mu je i majka i otac i finansijer i sve, sada kad je napravila ovo, on se izdigao, ali ne. Ne da... Našao je devojku, lepo mu je, možda i radi na silu, ali neka ga. Dečko se prosvetlio, neka ga, tako se ponašaju muškarci. Drugačije bih ja da sam napolju... Čudna dva tipa, vanzemaljca dva... Tako probudi u čoveku inat, ono najgore, probudi grižu savesti, izmanipuliše. E videćeš, večeras ću je ja dovesti u krevet, a onda ću je isterati... Znaš šta mi je najgore, stalno mislim da sam kriv i da je sve zbog mene...Nema opravdanja za to pljuvanje stvarno, ali izazove me... - govorio je Car.

