IMA DA DRUGOM POKLONIM TELO! Dalila Dragojević skače i peva na sav glas, da li je posvetila ove reči DEJANU ILI CARU?! (VIDEO)

Dalila Dragojević ustala je veoma raspoložena, pa je sve vreme pevala i igrala na svom krevetu.

U jednom momentu krenula je pesma koju izvodi Seka Aleksić.

Dalilu su izgleda pogodile reči ove pesme pa je sve vreme pevala, a mnogi na mrežama komentarišu da su reči ove pesme pogodile Dragojevićku i da je indirektno Dejanu otkrila da planira da za Filipom zasnuje porodicu.

foto: Printscreen

- Ima da drugome poklonim telo, ima da volim ga k'o što si hteo. i da do jutra mu uđem pod kožu, a ti se teši, pamti me kao lošu... Ima da budem u krevetu vatra, prezime njegovo stavim na vrata, i da do jutra mu uđem pod kožu, a ti se teši, pamti me kao lošu... - pevala je Dalila, a da li je posvetila pesmu Dejanu i Filipu ostaje nam da ispratimo.

Zadruga 5 - Dalila stavlja pesmom Dejanu do znanja da će staviti Filipovo prezime na vrata, a da je on pamti kao lošu?! - 10.02.2022. pic.twitter.com/j6tsp0UALE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) February 10, 2022

Kurir.rs/K.Đ.