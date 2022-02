DEJAN PRIZNAO DA NAMERNO PECKA DALILU I CARA: Ne sme da priča o mojoj porodici! A evo kako mu je sad sa novom devojkom! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ispitivao je Dejana Dragojevića o svađama sa Dalilom Dragojević i Filipom Carem nakon raspodele budžeta.

Dejan je otvorio dušu i o odnosu sa devojkom Aleksandrom Nikolić.

- U meni uvek postoji sablja kojom ću da se koristim kad neko krene. Ta podela budžeta kad je krenul, i posle, oni me non-stop provlače indirektno. Mene odnos sa Dalilom ne interesuje. On ne može da se meša u te teme. Rekao sam tri, četiri puta da ne komentarišu. Ja ne želim da im kvarim odnos, meni je najbolje kad su zajedno - rekao je Dejan.

- Ja se ne ponosim ovom temom. Pustim ponekad informaciju kad me žacnu. Oni su pokrenuli to. Ne može on da priča o mom odnosu sa njom i mojom porodicom. Neka rade šta hoće. Meni ne smetaju. Promumlam ja ponekad nešto - rekao je Dragojević.

- Da li je Aleksandri zasmetala komunikacija? - pitao je Aleksić.

Ne, ona shvata ozbiljnost situacije. Htela je da se umeša da me odbrani, ali nije, šta ima da se meša. Pitao sam je da li je zamerila nešto, rekla je da nije. Mi imamo fer i korektnu komunikaciju što se tiče tih stvari. Mi imamo neke sitne rasprave. Meni lepo prolaze dani sa prijateljima i devojkom. Ako se ovako nastavi, biće top - rekao je Dejan.

- Znaš da Aleks ima kratak fitilj? - rekao je Ša.

- Znam, ali trudi se, vidi se da se daje - nastavio je Dragojević.

