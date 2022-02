ŽESTOK RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA! Dejan i Dalila izneli prljav veš iz braka, ona zapretila: Ti znaš kakav spletkaroš mogu da budem!

Foto: Printscreen/Magazin IN

Dejan i Dalila Dragojević svađali su se za crnim stolom i tom priikom izneli sav prljav veš iz svog petogodišnjeg braka.

- Ja ne znam da li ste vi ludi ljudi. Ljudi napolju znaju za stvari koje su mi se prebacivale, Filipu sam rekao da neću da odgovaram, jer me to ne interesuje. Ako me već dirate, komentarisaću. Kad su prvi krenuli da komentarišu, odgovoriću. Filip je ustao da brani Dalilu, jer je čuo šta sam rekao u emisiji. Ja sam ravnodušan, ali moram da odgovorim na prozivke - govorio je Dejan.

- Za crnim stolom je nebitno šta pričaš? Dečko, mogu da kažem da namerno oblačiš dukseve koje smo zajedno kupovali - pitala je Dalila.

foto: Printscreen

- Evo sad bacam sve, od večeras, a Davida molim da mi pošalje sve stvari. Nemoj pevati pesme - rekao je Dejan.

- Ti znaš da spletkaroš mogu da budem i da ti pravim probleme u vezi - zapretila je Dalila.

- Ti meni ne možeš - odbrusio je Dejan.

- Ja ne komentarišem, niti pričam ljudima. Kad ljudi pričaju o tebi, ja kažem da me ne zanima. Moja greška je bila što sam rekla da ćeš biti na drugom mestu dvoličnosti. To što pokušavaš da mi napraviš problem u vezi, dokazuje da si odavno ravnodušan, ali se hraniš mojim bolom. Podsetilo me je kad sam ja razbijala, a ti ovde jeo čips. Ako se ja počnem bavati spletkama, na*ebaćeš. Ja sam ti rak rana, a meni možeš biti samo kad sam u vezi. Provociraš mog dečka da misli da sam radila neke stvri. Mogu da te okrenem na ražnju, samo da sam slobodna. Iz koga izbija zlo? Mi koji tapšemo na ljubavni klip? - govorila je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- A ja u vezi sa Aleksandrom - dodao je Dejan.

- Ja sam u vezi. Danas si komentarisao da su me bivši maltretirali, znaš za jednog. To su tvoje provokacije, ti menji napominješ da ja to treba da imam u glavi - nastgavila je Dalila.

- Imaš problematičan život, ja sam te poštovao i cenio. Moje percepcije na ženski rod su drugačije - rekao je Dejan.

- Ja stajem od ovog trenutka. Ovo su poslednje reči za tebe. Meni samostalnoj problem ne možeš da napraviš. Napomenu si da je dodao čačkalicu. tvoja sreća je što neću da te komentarišem i nemam potrewbu. Tvoja sreća što ne komentarišem tvoje manipulacije i tvoj cinični osmeh pokazuje ko si ti i šta si. Meni problem ne možeš da budeš - nastavila je Dragojevićka.

- Mogu, ali me ne zanima. Što te je interesovalo moje mišljenje danas? - pitao je Dejan.

- Ja sam ga naučila o higijeni i o svemu. Ušao je sa malim koferčićem kozmetike. Ako je lepo u novoj vezi, šta ima da priča o meni? Sa povim završavam i to je to - odbrusila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)