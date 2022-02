PROKOCKALA JE BRAK OD 5 GODINA! Bivša zadrugarka branila Dalilu, pevač osuo paljbu po paklenoj trojci: Maja je doktor svog ZANATA!

Deni Boneštaj i bivša zadrugarka i pevačica Marija Ana Smiljanić su komentarisali sve aktuelnosti iz nikad turbulentnije ''Zadrge 5'', pa se osvrnuli na uvek aktualnu trojku Dalile, Cara i Dejana.

- Tu niko nikoga ne voli, niti će iko ikoga voleti kada izađu. Jedino možda jadna Dalila zna da voli i može da voli. Ja verujem da je to tako. Tog trenutka kada je Maja ušla on je raskinuo sa Dalilom, Car nju ne voli, ona se jeste zaljubila. Ona je njemu tu samo jedino Majina zamena. Da je Maja unutra, on ne bi bio sa Dalilom definitivno - rekla je Marija Ana Smiljanić u emisiji "'Pitam za druga''.

- Šta može da voli, prevarila je muža! Maja nema zamenu, ona je čvrsta ruka i doktor svog zanata. Šta reći, a ne zaplakati? Tužno je što je prokockala brak od 5 godina, Dejana ne znam, ali previše je bio normalan, zato mu se to desilo, previše mek je bio prema njoj. Posle priče sa Carem nema nazad. Zaljubila se ili ne, ona ne može nazad, mora da glumi do kraja. Svi mi smo u životu imali takvi situaciju kao mlađi, našli su jedno u drugom zanimaciju. Ona čaša ga je opametila - priča Deni.

Kurir.rs/M.M.

