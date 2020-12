OVAJ PEVAČ GODINAMA POZNAJE TOMOVIĆA! Sada ga raskrinkao u emisiji uživo: Evo kakav je Vladimir ZAPRAVO!

Pevači Deni Boneštaj je otkrio da već dugo poznaje aktulenog zadrugara Vladimira Tomovića i da mu je on favorit u ovoj sezoni.

- Pratim koliko stignem, sve se iskomplikovalo. Ko je uvek tu da nešto kaže to je Tomović, možda zato što je moj i ima šta da kaže. Znam ga. Ja sam pevao pre šest godina kod njega i njegovog brata. Baš smo super. Dosta je drugačiji u rijalitiju, samo jednom je pokazao emocije kad mu je neko isprozivao oca, pokazao je boljku da mogu da ga recnu. A ovako ima gard, drži se, pažljiv je, sa svima je ful, ali nije to to. Ima neku dozu svoju koja je dovoljna, verovatno se snalazi dobro - rekao je Deni u emisiji "Pitam za druga".

- Nikad ga nisu uhvatili u nekoj laži, da je rekao kontra. On je tačno rekao iza čega stoji da mogu da vrate i kamere - dodao je Boneštaj.

Aktuelni zadrugar Vladimir Tomović izaziva mnogo prašine svojim ljubavnim zavrzlamama u Beloj kući. On je priznao svoje simpatije prema Jovani Ljubisavljević, a ona pokušava da mu se odupre.

Njihov odnos varira od prijateljskog, preko gotovo ljubavnog, pa sve do svađe i prepirke. Nakon što joj je Vladimir tokom igre zalepio šlag na lice, Jovana je osula drvlje i kamenje po njemu. Zbog svih aktuelnih dešavanja mi smo stupili u kontakt sa Vladimirovim bratom Vladanom, koji je istakao da misici takvo ponašanje ne priliči.

- Svi su videli da se Vladimir zeza sa Zerinom njom od početka. Vladimir ima dobro pamćenje kao i pre dve godine kako ga vređala i kad je na samom ulasku rekla da nikad ne bi bila sa njim i slično. Samo joj to sad servira - naveo je Tomovićev brat za Pink.

