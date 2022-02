NOMINACIJA U ZADRUZI KOJU SU SVI ČEKALI! Tara se obratila Moniki, pa Ša poručila da joj je NAJVEĆA GREŠKA, reper napustio CRNI STO

Nominacija koju su svi čekali večeras da čuju je nominacija Tare Simov. Voditelj dao joj je reč, a ona je, kao i zadrugari pre nje, birala između Monike Jovanovske i Nenada Aleksića Ša.

- Dobro veče svima. Da se zahvalim za stvari, da pozdravim celu ekipu. Moniku sam upoznala pre "Zadruge 3" u kafiću kod našeg zajedničkog druga, čak sam okačila stori i napisala bliznakinje. Tragedija. Nju sam ovakvu upoznala ovde. Napolju sam videla vrcavu ludu devojku, da psuje, da popije, da se zaj*bava, sve suprotno od ovoga što je sada. Prema meni si okej. Imale smo svađu, gde sam se iskompleksirala, pa sam htela da te zastrašim. Ne smatram da sam se lepo ponela prema tebi. Ne smatram te jednakim protivnikom, naročito na srpskom, naročito u rijalitiju, ti nemaš veze sa ovim svetom. Ljudi ne razumeju zašto si ti povučena. Skoplje je mali grad i tamo šta god da uradiš je strašno. Jedina stvar koju ti zameram je ono što si rekla za Stefana Lazarova. Dala si sebi za pravo da zaključiš da se neko druži sa mnom zarad popularnosti. On mi je iskren prijatelj. Podržavam te u tome da budeš normalna, da ne piješ alkohol, jer znam kakva si kad popiješ. Nemam ružno mišljenje o tebi, nisi mi ni uzvratila u raspravi, a možeš. Tu sam šta god da ti treba, što se tiče vašeg odnosa, smatram da je on kriv i da ti je davao lažnu nadu... U tebi je video mene... Ti se nisi izblamirala, ne znam kako nemaš taj ego, ja bih ga zgromila. Imaš moju podršku - rekla je Tara.

- Nenad Aleksić Ša, bio mi je prijatelj, savetovao me je za Čorbu, tadašnjeg dečka, da treba da me neko tretira kao princezu. Kroz savetovanje sam uvidela kakav bi bio prema meni. To je prešlo u simpatije, pa u ozbiljnije i ode mast u propast. Ja smatram da si ti moja najveća greška - počela je Simova o Ša.

- Već si užasna. Vuk Mob ti je greška, ne ja - iznervirao se Ša.

- Devojka od 21 godinu koja hoće da napravi nešto od sebe, koja je autodestruktivna, nije smela na sve mane da doda vezu sa oženjenim. Nisam smela da dopustim ono na televiziji. Naše muvanje je bilo najlepši deo odnosa, nakon toga se pretvorilo u katastrofu, opšti haos, i mojom i tvojom krivicom - govorila je Tara.

- Tvoja majka mi je rekla da sam nešto najbolje što ti se desilo u životu - dodao je reper.

- Ljubav treba da bude lepa, da se zaliva. Ja sam devojka koja je rođena sa greškom, ali ličnim uništenjem smatram vezu sa tobom. To je za vezu, a za tebe kao osobu mislim da si dobar čovek, da bi svima sve dao. Materijalne stvari ti ništa ne znače. Kroz razgovore sa tobom sam shvatila da novac ne trošiš ni na šta konkretno. Ti nisi neko ko gleda novac kao nešto za k*rčenje, nego kao na sigurnost. Mislim da si neko ko se trudi za stvari koje želi, da si zadrt, tvrdoglav i bandoglav. Smatram da imaš prgavu crtu, ali tu se ne bih poistovetila sa tobom. Ja ću da nasrnem fizički, a ti da uništiš nekoga psihički. Uradio si dosta stvari za mene, izgubio 300.000 evra na razvod, mene, diskvalifikaciju. Ti si neko ko je prolupao zbog mene. Mislim da si totalno pukao od odnosa sa mnom i da ti ja štetim - govorila je Tara.

foto: Pritnscreen

- Ja ne vidim da radim nešto loše i da sam ludak, ja sam nenormalno zdrav - rekao je Ša.

- Kad si normalan, zabavan si mi. Mrzim te za neke stvari koje si rekao, ali postoji milion dobrih stvari. Na kraju krajeva, ovaj čovek mene voli. Razumem da ispadam monstrum što provodim vreme sa tobom, svi znamo da duboko u sebi ima nadu, da može da dođe do braka, veze... Šta god rekla, njemu neće promeniti nadu. Mogu da ispadnem monstrum sto puta, ali neću se povući. Ne mogu da ga gledam tužnog, jer znam da je zbog mene. Ne mogu da ga gledam sk*njanog, to je to. Ja ne mogu da budem toliko dobra prema tebi kao ti prema meni. Uvek ću ti biti tu kao prijatelj, bivši partner sa kojim možeš da se češkaš, maziš - dodala je Simova.

- Da li imaš tračak nade da ćete biti u vezi? - pitao je Milan.

- Ne, sve se ugasilo. Da se sve ponovo upali, treba baš mnogo. Svi kažu da me niko neće voleti ovako. Ja njega ovolim kao osobu koja mi je dosta pomogla, ko kapira moju fabričku greško, koliko god da je lud, ima momenat normale sa mnom. Ja izbrišem ružne stvari kad je ovako nromalan. kad bude bio loš, dobiće šta zaslužuje. Znaš koliko mi je stalo do tebe, dok si dobar prema meni, bićeš pored mene,. Naravno, ostavljam Nenada - rekla je Tara.

- Moram da kažem da se ne slažem da sam tvoja najveća greška. Možda je greška što smo odnos započeli u rijalitiju, nisam ti odelo, ali mislim da sam nešto najbolje što sam ti se desilo. Ja nikad neću reći da si moja greška, mene to ubija - dodao je Ša.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

05:05 NISAM MOGAO DA PADNEM UZ TAKVU ŽENU: Ša priznao sa kim je prolazio kroz AGONIJU posle Tare, pa progovorio o ULASKU U RIJALITI!