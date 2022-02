OGLASIO SE BRAT ATRAKTIVNE MAKEDONKE! Ša ga je potpuno razočarao, neće ni da čuje za njega: ZA MENE TO NIJE MUŠKARAC!

Monika Jovanovska nedavno se uselila u Belu kuću i doživela šok. Naime, Nenad Aleksić Ša, koji ju je letos muvao i sve vreme dozivao u "Zadruzi", brzo ju je odbacio, te rekao da je flertovao sa njom samo da bi napravio Taru Simov ljubomornom. Zadrugari su bili zgroženi reperovim ponašanjem, koji često urla na zadrugarku, a i sama Tara je optužila Ša da je Moniki davao lažnu nadu.

Monikin brat se oglasio za Pink.rs koji je prvo otkrio da li je zadovoljan dosadašnjim učešćem svoje sestre.

foto: Printscreen

- Do sada je super, sviđa mi se kako se drži unutra. Ona je mnogo povredljiva osoba, ali za sad je super, sviđa mi se njeno ponašanje. To je to što ona jeste, ne glumi i ne folira se, i kaže sve kako jeste. Radi kako oseća i ide srcem - izjavio je on.

O Ša nije želeo da troši puno reči, ali je izjavio da ga ne smatra muškarcem zbog njegovom ponašanja.

- O dotičnom gospodinu ne želim uopšte da komentarišem, nije vredan mog komentara, ni da mu pomenem ime, jer jedno je pričao, a drugo je ispao. Za mene to nije muškarac - rekao je Marko.

foto: Printscreen

Na samom kraju, Marko je otkrio da li u "Zadruzi" postoji neki momak koji je Monikin tip i sa kim bi mogao da je vidi u vezi.

- Ona će sama da odluči, to je njen izbor, ja ću ga poštovati. Kao njen brat, normalno, ne bih želeo da bude ni sa kim - zaključuje Jovanovski.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

