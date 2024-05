SVI SKANDALI MARKA MILJKOVIĆA! Vređao Anabelu, žestoke svađe, padali šamari! Ovaj JEZIV potez napravio posle Luninog porođaja

Marko Miljković, bivši rijaliti učesnik i suprug Lune Đogani, juče je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon žestoke svađe sa komšijama. On je nešto posle 19 sati u pratnji policije, s lisicama na rukama, doveden u Urgentni centar gde je urlao, nakon čega je pregledan i u bolnici "Laza Lazarević".

On se posvađao s komšijama, koji žive stan iznad njega, a u jednom trenutku im je bacio 60 jaja na terasu. Marko je potom u policijskoj stanici vređao službena lica, a na jednog je i pokušao da nasrne.

Ovo nije jedini skandal koji je Miljković napravio.

Marko, koji je u braku s Lunom Đogani, postao je poznat zahvaljujući rijaliti formatima. Učestvovao je u prvoj sezoni "Velikog brata" tokom koje je ušao u vezu s Enom Popov. Postali su prvi par koji je bio intiman u rijalitiju, ali pod pokrivačem.

Iz te sezone VB ostao je upamćen i po najvećem blamu, a sve je otkrio Miki Đuričić, koji je bio s njim u rijalitiju.

- Dečko stvarno fino izgleda i sve to, ali ako mu niste dali zadatak da to uradi, džaba mu izgled i sve, jer ako je to njegova sopstvena ideja, dečko je glup kao k****, ne kao jedan, kao dva k****! Zamislite loncu u koji stane pet, šest litara vode, proključa voda i ti to sipaš u 'ladan bazen koji ima 800 litara vode, ma više, 1.200 litara… I sada mi sipamo lonac sa pet litara tople vode, da ugrejemo bazen od 1.200 litara, pa to je ljudi van svake pameti - rekao je Miki.

Miljković je učestvovao i u dve sezone "Zadruge", gde je ulazio u sukobe sa ostalim takmičarima, a sa nekima se i tukao.

Pod dejstvom alkohola je vređao ljude, a jednom je polomio pola sobe. Kada su od njega cimeri tražili objašnjenje, izvređao je Miljana Vračevića, nazivajući ga majmunčinom, koji ga je potom ščepao za vrat. Obezbeđenje ih je jedva razdvojilo.

Znao je i da se posvađa sa ženama, pa je Jovanu Tomić Matoru jednom prilikom iznervirao da ga je pljunula i lupila mu šamar.

O njegovoj nezgodnoj naravi možda najviše otkriva i činjenica da dugo nije bio u dobrim odnosima sa taštom Anabelom Atijas, majkom njegove supruge Lune Đogani. Jednom drugom su tokom zajedničkog boravka u rijalitiju izgovorili pregršt ružnih stvari i uvreda.

On je i dok je slavio rođenje drugog deteta napravio incident kada je sa svoje terase bacio saksiju. Srećom, u tom trenutku niko tuda nije prolazio. Komšije su tada bile šokirane njegovim skandaloznim postupkom.

