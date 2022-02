ZAŠTO MI NISI REKAO DA NEĆEŠ NIŠTA SA MNOM? Ša i Monika oči u OČI, Jovanovska mu sve priznala, a evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ugostio je Moniku Jovanovsku u radiju, a ona je iskoristila priliku da kaže reperu sve šta misli.

- Monika je jako zanimljiva devojka, zamolio bih nju da dođe, ako može. Voleo bih da ispriča, kako se snašla i to. Ti si osveženje u Zadruzi! Dobra dan, kako se osećaš? - razgovor je otpočeo Ša.

- Baš lepo - odgovorila je Monika.

foto: Pritnscreen

- Da li si našla nekog momka da ti se svideo u kući? - upitao je Ša.

- Niko mi se nije svideo - dodaje Monika.

- Šta ti je najlepše ovde u Zadruzi, šta ti je najružnije? I da li te je razočarao momak koji je trebao da te dočeka ovde? upitao je Ša.

- Da me je neko pitao pre nego da uđem ovde ja bih rekla da me nikada ne bi razočarao. Zašto mi nije rekao odmah da neće ništa sa mnom, to je korektno. A ovo ne - rekla je Monika.

- Ti si znala da momak ima emocije prema Tari, mogla si negde da očekuješ da će se ovo desiti. Tis i rekla da si ušla da si ušla zbog tog momka, ali si rekla da si ušla i zbog sebe. Šta želiš da promovišeš ? - Ša postavlja pitanje o sebi.

foto: Pritnscreen

- Sebe, pre svega. Pričam sa ljudima koji mi odgovaraju ovde - odgovorila je Monika.

- Ti si imalo mnogo toga lošeg da kažeš za Taru. Meni je sada čudno kako ste vas dve naprsno postale najbolje drugarice ili je to tvoja igra? - upitao je Ša.

foto: Pritnscreen

- Imali smo sukob ali nema razloga da bude mržnja između nas. Za sinoć hoću da kažem da smo se zezale za neke pesme koje su za troje ljudi. Kada bih ja bila tvoja devojka, onda bi bilo normalno da se ja svađam sa njom. Ne mogu da se družim sa njom, da mi bude bliska drugarica - ističe Monika.

- Po meni, malo si ugrozila prijateljstvo tebe i tvoje drugarice napolju - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

- Ništa od tvoje provokacije trenutno. Ništa ne bi moglo da ugrozi moje prijateljstvo sa tom drugaricom. Svi znaju kakv sam ja čovek - Monika.

- Primetio sam da ti se sviđa Dino, rekla si da ti je simpatičan - upitao je Ša.

- Ja sam rekla da je zgodan i lep, šta mu fali. Sada ne bih da komentarišem to. Ja ne dajem lažnu nadu Krletu, on zna šta mu je pričam ceo dan. On mi pomaže, uz mene je. Ja se ljutim na tebe što si pričao ono što ne misliš - rekla je Monika.

- Želim ti da se iskreno zaljubiš - zaključuje Ša.

Kurir.rs/I.B.

