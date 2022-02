NEOČEKIVANI OBRT U ZADRUZI! ŠA SE OBRATIO MONIKI I SVE PRIZNAO: Evo šta joj je poručio pred svima (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je tokom porodičnog sastanka iskoristio priliku da se obrati Moniki Jovanovskoj, a njegov potez iznenadio je zadrugare.

- Ja ću kratko. Što se tiče moje situacije, Tara i ja smo danima okej, hvala Bogu da je tako. Svestan sam da vama ne odgovara ni kada smo dobro ni kada smo loše, vama čovek ne može da udovolji. Hipotetički, da uđemo u vezu sutra, opet biste imali loše komentare. Ne želimo nikome da udovoljavamo, već samo sebi. Moniki želim da se izvinim javno, jer sam joj možda dao lažnu nadu. Izvini ako sam te nečim uvredio, super si devojka, od mene nećeš imati nikakav problem. Prema meni si okej i biću ja prema tebi. Izvinio sam se i Mići, takav sam kad uđem u crveno. Nisam neko ko se ponosi time što izgovara. Drugih problema nemam... - izjavio je Ša.

- Imam konstantno iste probleme, svi vi koji ste u vezama ili kako se to već zove, a to je da ne možete da podnesete komentare drugih ljudi. Sve te nesreće koje imate bilo bi lepo da ne reflektujete na nas koji kažemo nešto. Niko vam nije kriv za ono što radite sami sebi. Taj problem imamo već treću godinu ovde, ali eto naveo sam to jer nemam neki lični problem. Recimo, sinoć sa Filipom nisam imao problem, pričali smo totalno civilizovano. Ne treba da lečite svoje nezadovoljstvo preko drugih ljudi - govorio je Đedović.

- Po mom mišljenju to je suština problema svih konflikata u kući. Način na koji vi vidite ljubav nije normalan i uveravate u ljude na vaše poglede na svet - nastavio je Đedović.

- Uvek podržavam ljubav, pa kakva god da je. Kada sam to rekao, svi su komentarisali da to nije ljubav i nastao je problem - ustao je Nenad.

- Ni jednu ljubav, pravu ljubav, ne može da poremeti komentar Marka Đedovića ili Miroslava Pržulja. Svi vi da ste srećni u svojoj ljubavi ne biste uopšte razmišljali o tome šta mi ovde kažemo. Vas pomeraju komentari samo zato što ste svesni u dubini duše da vam je odnos nula - rekao je Marko.

- Ove sezone sam ja potpuno svestan šta radim - rekao je Ša.

- Problem je što nikada ne ulazite u suštinu. Kada te neko pita da li si normalan ti kreneš da se žališ kako si svestan kako mi želimo da napravimo neki razdor između vas - dodao je Đedović.

- Kada svi govore u glas, ja ne znam ni šta sam želeo da pričam. Naravno, u rijalitiju smo i neće me niko nikada pustiti u tišini da pričam, ali eto - dodao je Ša.

- Ja sam spomenuo suštinu problema za koju sam svestan da nikada nećemo rešiti - naveo je Marko.

Kurir.rs/I.B.

