TARA VOLI MATEJU I NIKO JOJ DRUGI NIJE BITAN! MONIKU POŠTUJEM: Ša otvorio dušu o emocijama! Evo ko ga je povredio, a nije BIVŠA

Nenad Aleksić Ša je u Rajskom vrtu razgovarao sa Drvetom mudrosti.

Naime, Ša je kometarisao svoj odnos sa Tarom Simov, ali i osećanja prema Moniki Jovanovski.

- Ja ne znam šta da kažem i šta da mislim, ispadam sve gori i gori. Ubija me odnos sa njom - rekao je Ša o Tari.

- Sa Monikom ne komuniciram, ali je jako cenim i poštujem, ona je sjajna devojka, ali ja ne želim njoj da dajem lažnu nadu, mada tu je i Tara. Tara jedno priča za stolom, a ispod jorgana drugo. Ja ne želim to, ja volim Taru, ispadam i budala i kreten i zbog toga dok imam emocije da zavaravam Moniku. Ne želim to. Znam ja da mene Tara ne voli, ali ona ne da nikom da ima njenog bivšeg. Nas dvoje nismo u vezi, niti ćemo biti - objasnio je Ša.

foto: Printscreen

- Sa Monikom možda propričamo, ali ne verujem dokle god imam emocije prema Tari. Moniki sigurno nije prijatno, vidi se da joj prijam, ali bih ja bio stvarno smrad kada bih to uradio, ona se ne bi snašla kada bih joj ja zavrteo mozak - govorio je Ša.

- Tara voli Mateju, njoj niko drugi nije bitan - rekao je reper o mogućem pomirenju sa Simov.

- Znači Tara voli Mateju, ti voliš Taru, tebe voli Monika, još samo Mateja da zavoli Moniku - nasmejalo se Drvo.

Ša je nakon toga otkrio kako ga je povredio Janjuš:

- On je moj drugar, ali me ne razume, ja sam sebe lažem, jer je meni Tara najbitnija. On i Karić to znaju, a opet me kanale - rekao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.