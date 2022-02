SANDRA REŠIĆ GRCALA U SUZAMA! Pevačica u haosu zbog konflikta sa Dejanom, sasula Aleks sve u lice, odlučila da je OVOME DOŠAO KRAJ

Sandra Rešić, nakon sukoba sa svojim prijateljem Dejanom Dragojevićem, zaplakala je pred Aleksandrom Nikolić i priznala sve ono što joj je ležalo na duši mesecima.

- Sklonila sam se da ne bih pravila još veći pritisak od onoga što ima. Rekao mi je da mu je pun ku*ac izd*kavanja mog, on je sa mnom završio... Dobar je on dečko, treba da čuvaš svoju vezu, ali moraš da čuvaš sebe. Ne smeš da dozvoliš da te neko pljuje. Neću više to da trpim, neću da ćutim kada nisam kriva. Završio je sa mnom... - govorila je Sandra.

- Ništa nisam uradila, ali danas mi je loš dan. Ja nemam sa kim ovde da razgovaram ovde. Ne treba meni neki savet, ali bar da me sasluša - nastavila je Sandra u suzama.

- Znaš da možeš meni uvek da se obratiš - rekla je Aleks.

- Naravno da ne mogu Aleskandra, nemoj da se lažemo. Od kad si ušla u vezu sa Dejanom, prestala si da mi se obraćaš - odbrusila je Rešićeva.

- Ma nije tako, nemoj - molila je Nikolićeva.

- Jeste, sklonila si se kao da ću ja da napravim karambol, ja da sam htela da ga muvam, radila bih to pet meseci pre nego što si ušla - govorila je Sandra.

- Nije, nego su mi to drugi nabili, počeli su da govore i da mi objašnjavaju da je to više od prijateljstva. Znaš da smo mi uvek bile dobre, da smo pile kafu, da sam ti se poveravala - izjavila je Aleks.

- Šta ti je? - pitao je Đedović.

- Loš dan, ne mogu - odgovorila je Sandra.

- Nije on ljut na tebe, nego na mene jer sam rekao komentar koji jesam, ali se istresa na tebe. On je ljut jer se sada ponaša kao Filip Car, postaje kao neko ko mu je uzeo voljenu osobu... Ja sam rekao ono što jeste... - govorio je Marko.

