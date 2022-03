MIMA NORMALNOM ČOVEKU NE MOŽE DA SE SVIDI, MAMU SMIRUJEM: Grujina sestra prvi put o njegovoj rijaliti PREVARI! Žena ga ČEKA

Nikola Grujić Gruja prevario je ženu u rijalitiju, a sada je o tome progovorila njegova rođena sestra Teodora.

Grujina sestra rekla je za Premijeru da je njen brat bio oduvek vezan za porodicu.

- On je baš vezan za Opovo, voli da peca, ovde mu je društvo, žena, deca... - otkrila je njegova sestra.

- Negativno nas je iznenadio svojim postupcima. Opet, pokazao je kvalitetno nešto, kao što je pevanje, ali ovi drugi postupci nisu prijatni za gledanje. Neću pričati u ime supruge, ona da je htela, došla bi da se izjasni. Ona njega čeka, roditelji su razočarani, ali samo sa tim postupkom - istakla je ona.

Tvoj otac je njemu rekao da okonča odnos sa Mimom i da ga supruga čeka. Da li si mislila da će ga okončati?

- Da, iskreno. Očeva reč mu je uvek bila poslednja, tako smo vaspitavani. Bilo mi je drago što su se videli... E sad, šta se tu desilo. Mima nije njegov tip devojke, taj sklop u mozgu... Ne preferira takve devojke. To što vidim, to mi se ne sviđa, normalnom čoveku to ne može da se svidi. Koliko sam ja mogla da vidim, on nije ovakav u ljubavnim odnosima. Nedostaje deci, to baš vidim, bude mi teško kad mi se starija ćerka poveri. Sedne pored mene i gleda... Mlađa prstom po ekranu i priča: "Tata, tata" - rekla je ona.

Šta može da se dogodi kad izađe iz Zadruge?

- Da ostane kod kuće 99 posto. Non-stop sam na vezi sa majkom, smirujem situaciju, ona je emotivna osoba i vezana za nas, teško joj pada sve to... - rekla je Teodora u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

