DAVILA ME JE I ŠUTIRALA, STAVLJAM TAČKU JER JE OVO BOLESNO! Gruja presekao sa Mimom, pa se obratio ženi! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ugostio je Dina Dizdarević i Nikolu Grujića Gruju koji su prokomentarisali njihov sukob sa žurke. Nakon toga je Gruja imao svoju ispovest o Mimi Šarac i supruzi Ljiljani.

- Ja ću samo da kažem da nemate problem sa mnom, nego sa svojim devojkama! - rekao je Dino.

foto: Printscreen

- Ovu emisiju si pretvorio u "Izvini Tara, krivo mi je za sve". Ovde niste ni kumovi, ni braća. tako da, ti radi šta hoćeš. Ti si kvaran i ljigav. Što se mene tiče, za mene više nisi ološ. U pravu ej dino za sve! - rekla je Sandra.

foto: Printscreen

- Ša, ti treba dosatva efikasna postava, delčko leti, juri, žuri, pljuj ga, s*ri po menju - Ša je pročitao "novine" o sebi.

foto: Printscreen

- Ja msilim da je svoju sliku sa njim zalepio na frižider - rekao je Krle.

foto: Printscreen

- Nisam je ja zalepio. Juče me je davila u pušionici, šutnula me je. Moj i Dinov konflikt je bio posle konflikta mene i Mime. On je gurao obezbeđenje. Ja sam mu samo rekao da ne gura obezbeđenje i onda je kreuo haos. Onda je on krenuo da priča šta je radio Mimi. Ja ti pričam šta se dešvalo! Mima nije razlog mog i Dinovog sukoba. Ja sam joj rekao da je koštaju njeni izbori i greške onda je ona nasrnula na mene. Posle toga je Dino uzeo moju Ljiljanu u usta i pričao joj šta će joj raditi napolju. Posle toga, nikada neću pričati sa njim. Stefan mi je pomogao i rekao mi je da sam došao zbog dece, i onda sam ja shvatio! Posle svega što je ona uradila, ne. Ja sam posle svega bio tu za nju, donosio joj da jede. Posle togam ona na ta vređanja, da se smeje, dobacuje, da se onako ponaša prema mene. Ja stavljam tačku, ovo je bolesno! Ona je bolesna! - zaključio je Gruja.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:05 Nataša Bekvalac pokazala prsten: Oduševljena pevačica kaže da ga nikad neće skinuti!