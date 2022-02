LOM! GRUJA POKAZAO ZUBE: Mima hoće da spava pored Dina, a pevač izgoreo od besa! Janjuš ga OKADIO! (VIDEO)

Nikola Grujić Gruja progovorio je na temu njegove ljubavi prema Mimi Šarac.

Gruja je otkrio da zna da mu ljudi ne veruju, ali da ima emocije prema Mimi.

- Znam da mi ljudi ne veruju da sam se ljubio zbog zadatka, došao sam do toga da mi ništa više nije jasno, kad je ona u pitanju. Mislim da postoje neke emocije sa njene strane, ne znam kakve su to emocije. Draga mi je na neki način - rekao je Gruja.

- Gruja se toliko iznervirao kad je čuo da će Dino da pređe u njen krevet, pa je odmah potrčao da ugrabi mesto - otkrio je Krle.

- Mima mi je rekla da pređem u krevet jer Dino hoće da dođe - rekao je Gruja.

Ubrzo su u emisiju uleteli i Dino Dizdarević i Mima Šarac, kako bi razjasnili ovu situaciju:

- Ne znam, nisam čuo šta su se domunđavali, ja sam rekao samo da Gruja ne može imati dva kreveta, a već je napustio taj krevet - pojasnio je Dino.

- Ona se sad pere! Ona me je zvala i rekla da će Dino doći u krevet i pitala me da li ću se ja vratiti, s obzirom da je to moj krevet - besneo je Gruja.

- Da li bi ti bio spreman njoj da oprostiš sve i opet ušao u vezu? - pitao ga je Karić.

- Ne, ne bih - odgovorio je on, a zadrugari mu nisu poverovali.

- Čekaj, moram da donesem nešto da okadim čoveka. Aleluja, da se tvoj mozak vrati u normalu! - smejao se Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.

