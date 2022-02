JANJUŠ SE JAVNO OBRATIO TAKIJU! Poručio mu da je bio U PRAVU ZA SVE, Maji neće biti dobro! (VIDEO)

U toku nastavka emisije "Pitanja gledalaca", voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila MC Aleks.

- U kom momentu si strejt, da li kada se maziš sa Matorom ili kada se ljubiš sa njom - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- U svakom momentu sam strejt, mi smo se češkale i mazile i družile, zadnji put kada smo pričale definisale smo odnos, ja nemam šta da kažem više. Za mene je strejt ponašanje, ne znam na šta aludira gledalac - odgovorila je Matora.

- Ona je imala različite faze ovde, vremenom smo pomerale granice zbog pritiska, osećej ili ne osećaj, više mi je dokurčilo - ubacila se Matora.

foto: Printscreen

- Naredno pitanje je bilo za Marka Janjuševića Janjuša:

- Kako se osećaš posle svega kada znašp da ti je Taki oprostio sve i zahvalan ti je za svaki savet upućen Maji - glasilo je pitanje.

- Ja kada sam govorio da Maja treba da priča sa nekim on mi nije verovao. Gledao sam to iz svog ugla. To što je radila nije dobro, a i sada radi isto. Neke stvari nisam zaslužio - odgovorio je Janjuš.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:41 Tajanstvena devojka osudila mladog barovca: NEZANIMLJIV JE I NE VOLE GA