GRUJA SE BEZ BLAMA POSLE RIJALITI AFERE OBRATIO ŽENI USRED EMISIJE: Evo šta je Zvezda Granda poručila bivšoj! (VIDEO)

Marko Janjušević je na današnjoj podeli budžeta prvi mali budžet namenio Nikoli Gruji, gde je prokomentarisao njegovo učešće u rijalitiju kao totalno nebitno, iako je prevario svoju ženu.

Potom se desio totalni preokret gde je Gruja čestitao svojoj bivšoj supruzi mesečnicu.

- Ja mislim da je tvoja žena jedna normalna žena koja neće dati da te deca zamrze. To su jako bolne stvari. Znam koliko je moja žena plakala. To nema cenu, veruj mi. Razmišljaj šta se dešava sa njima. Žao mi je i nije mi žap. Nisi glup ali se dešava nešto sa tobom, mislim da ti nisi dobro. Tvoj pogled govori da uopšte nisi dobro. Deluješ kao psihijatrijki slučaj. Pitaj bilo koga rećiće ti isto. Nemaš predstavu gde si. To su situacije koje mokraš da ispraviš. Napravio si to što si napravio a pritom si jako neinteresantan. Ne interesuješ većinu ljudi a napravio si veliko s*anje. Ja se sećam kako je meni bilo, svi su mi j*bali majku! Stvari koje si rekao su jako loše - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Jasno. Sa moje strane nije ništa bilo lažno, a sa njene ne možda. Jedva čekam da izađem i da vodim svoju decu na more - istakao je Gruja.

- Ti si opsednut sa Mimom. Ti kada se napiješ, ti si opsednut - rekao je Janjuš.

- Ne, veruj mi da nije opsednutost. Nije prošlo preko noći, još uvek imam emocije prema njoj. Jako je mala granica između ljubavi i mržnje - rekao je Gruja.

foto: Printscreen

- Ona ispada pametnija od tebe. Ti se nama pravdaš kako je ona kriva za vas. Da l' ti misliš da li nekoga boli k*rac ko je kriv - rekao je Janjuš.

- Ja sam prodao svoju ženu, nije ona kriva. Jako je mala granica između ljubavi i mržnje i ljubav je prešla u mržnju. Ja sam se zaludeo sa njom. Kad neko nema ni gram poštovanja, nema ni poštovanja. Ja nju više ne uzimam u usta. Bila bi danas meni i mojoj supruzi mesečnica, da smo zajedno! Ovim putem je pozdravljam puno - rekao je Gruja.

