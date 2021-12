OKRENI SE ŽENI I DECI, AKO JOŠ UVEK TO MOŽEŠ! Sale Luks sasuo Gruji GORKU ISTINU u lice, žestoko ga ponizio zbog PREVARE! (VIDEO)

Ovonedeljni vođa je Saša Cvetković - Sale Luks. Njega je za vođu postavila njegova devojka Lorna Pratnemer koja je sinoć zauvek napustila "Zadrugu 5". On je odlučio da svoje cimere ni malo ne štedi, te na samom početku emisije napravio ogromnu pometnju među zadrugarima.

Sledeći srednji budžet je dao Stefanu Kariću:

- Veoma je zreo za svoje godine. Pozdrav za njegovu porodicu, spreman je na sve, od šlaga do heltera. Svi dolaze kod njega za savet, uvek za tu za sve. Nikoga nije odbio. Sto odsto je na mestu - rekao je Sale.

- Sandi Kojić je multipraktik. Pobedio je u nekom formatu za bebe. Pokazao je da ima smisla za ples i muziku, mislim da ništa nije pokazao. Rođeni je kleptoman, mora da ukrade, to je jače od njega. Kada je bila podela budžeta za žurku, on je odavde zalet i u praznu kutiju. Čekam old tajmer za tebe i odjašo odavde, evo ti mali - rekao je Sale.

- Grujić Nikola, dosta ljudi je pitao kao šta, imaš kući dve maloletne ćerke, šta god da im kažeš oni će imati žensku sujetu jer rastu sa majkom, a ti nećeš moći da nadoknadiš tu ljubav. Moj savet je da se okreneš ženi i deci ako još možeš - rekao mu je Sale.

