JOŠ JEDNA PRELJUBA U ZADRUZI 5 NA POMOLU: Oženjeni Gruja se ne odvaja od Mime, sve su PRISNIJI, a njegova porodica ŠOKIRANA! VIDEO

Mima Šarac i oženjeni Nikola Grujić Gruja polako prelaze granice prijateljstva i sve su prisniji.

Naime, on je nakon proslave otišao sa Mimom, a nije prestajao da je grli i moli da ga nikad ne ostavlja.

Tim povodom se oglasila i njegova sestra Teodora Grujić.

- Uh, gde to najteže pitanje... To nije uopšte profil devojke koje Nikola preferira. Moram da budem pristrasna, to mi je ipak rođeni brat, ali poznajem ga, možda čak i najbolje od bilo koga, imamo tu neku jaku konekciju i ne mogu da prepoznam neku iskrenu emociju imeđu njih dvoje, prosto ne bi bio tako ćutljiv za crnim stolom, a i generalno - kaže ona u emisiji "Pitam za druga" i dodaje:

- Nije mi jasno zašto provodi toliko vremena sa njom, nikome nije jasno. Svakako je jako ružno za videti, prvenstveno i prema sebi, jer pokazuje nešto što nije. Svi koji smo bliski sa Nikolom, znamo da on nije takav. On poštuje, voli i ceni svoju ženu, nismo navikli na ovakvo ponašanje, to je svima šok. Ona je, iskrena da budem, najmanje pod šokom, jer ona njemu veruje u tom nekom ljubavnom odnosu. Nije joj prijatno, to je sigurno, ali da je ovo njegova igra, sigurna sam da bi mi nešto nagovestio. Mislim da je on neupućen ušao u sve to i verujem da se sad već malo zbunio, ali ja se u njegov ljubavni odnos ne mešam, rešiće on to kad bude izašao, ali ne gledam tako na tu priču, ne mislim da tu ima emocije - priča Grujina sestra.

