GRUJA PRAVI ŠVALER! Oženjeni takmičar mazi Mimu i drži je za ruku, opčinjen njenom lepotom, na korak su do POLJUPCA (VIDEO)

Milana Šarac i Nikola Grujić osamili su se na garnituri u dnevnoj sobi, a onda mu je ona postavila konkretna pitanja o njihovom odnosu.

Podsetimo, Grujić je oženjen, a od početka je imao problem sa Viktorijom Mitrović s kojom je navodno bio, a svastika mu je.

foto: Printscreen

- Koji sam ti pritisak stvorio? Ti meni stvaraš pritisak jer potenciraš sve i odmah. Da se ne istripuješ nešto nije isti razlog kao što je bio sa ovom (Vanjom) - pričao je pevač.

- Onda mi reci - rekla je Mima.

foto: Printscreen

- Ja ne mogu da pomislim, kad mi ti nisi dala povood za to, ako te to interesuje. Nemoj da me smaraš sa tim pitanjem da ti sad odmah odgovorim... Je l' ti nije zamorno? - govorio je Gruja.

foto: Printscreen

- Je l' tebi nije lakše da mi sad odgovoriš? Nećeš da mi kažeš konkretan razlog, nego mi okolišaš, a ni ti ne znaš zašto. Krenuo si da mi pričaš zbog njega, a nije - nastavila je Milana.

Oni nisu mogli da obuzdaju dodire i dok je pevačeva ruka išla po celom Miminom telu, ona ga je češkala po licu.

Grujić je bio oduševljen izgledom atraktivne zadrugare, pa joj je čak udelio i komplimente. Po njihovoj blizini delovalo je kao da su na korak do poljupca, a očigledno Nikoli brak ne predstavlja problem, za ovako prisno druženje.

Kurir.rs/K.Đ.

