PUŠTEN LJUBAVNI KLIP SANDRE REŠIĆ I DEJANA DRAGOJEVIĆA: Aleks pobegla u SUZAMA, pa njih dvoje izneli pravu istinu ODNOSA! (VIDEO)

Zadrugari su imali priliku da vide ljubavni klip Sandre Rešić i Dejana Dragojevića koji je napravila njihova podrška.

Aleksandri Nikolić nije se to dopalo, a zadrugari su iznosili svoje komentare.

- Dejan ovde više deluje zaljubljeno, ja se ovako udvaram ženama - dobacio je Miki.

- Ovde više izgleda da Dejan pruća veću pažnju, ali to je period koji su oni provodili zajedno. On je neizmerno zahvalan što su Fran, Đedović i Sandra bili zajedno - pričao je Karić.

- Ne znam šta da kažem, nisam nešto oduševljena. Naravno da mi nije prijatno, zato što kad se njihov odnos sklopi u ljubavni klip deluje da postoji nešto, kad ona priča kako ga zna. Nije mi prijatno... Drago mi je zbog njih, to su verovatno delići i postoji milion takvih klipova, očigledno imaju razlog da veruju u tu ljubav. Postoji ljubav, sa čije strane nemam pojma. Nisam ja osoba koja će dati realan komentar na ovaj klip. Osećam se odvratno kad gledam ovako nešto, ne znam kako bi se ljudi osećali da gledaju svog dečka na klipu, da stižu pokloni i da ona kači lisice - govorila je Aleks.

- Ovaj razgovor je bio pre par dana. Ja sam pričala sa Dejanom i znam da sa njegove strane u ovom trenutku ne postoji ništa. Da li je on ranije osetio simpatije - ne znam, ali sad znam da nema ništa - pričala je Nikolićeva.

- Sto puta sam rekla da ljudi u kući ne razumeju naš odnos, jer su vrlo malo stvari videli ovde, kad smo bili sami, Đedović, on i ja, u onim najgorim momentima... Tada se formirao naš odnos i bliskost. Naš odnos je specifičan, nije površno drugarstvo. Da, imali smo bliskost. Ja sam stvorila takvu empatiju... Da, jesam. Gledam na njega na specifičan način, ne kroz ljubav i zaljubljenost. I ja ove stvari nikad nisam videla kao njegovu zaljubljenost, to da bi me oženio to su bile sprdnje za stolom. To bi mi rekao bez bubice, ne na kameru - rekla je Sandra Rešić.

- Najtužnije mi je što je ovaj odnos mogao da se nastavi. Ne ovakva vrsta bliskosti, ali žao mi je što se to izgubilo - dodala je Sandra.

- Neprijatno mi je zbog Aleksandre, ali tu sam gde sam. Može da se priča šta hoće. Ja u Sandru nisam bio zaljubljen, kako drugi muvaju n znam. Kad sam krenuo da se oslobađam bio sam lud. Bilo je ovde još devojaka za koje su mogli da mi naprave gore snimke i možda više ljubavne. Nisam, niti sam ikad bio zaljubljen, niti sam ikad gledao nju tim očima. Nisam pričao ni sa jendom devojkom, osim sa njom, Markom i Sandrom. Imao sam mnogo vulgarnije fore swa drugim dvojkama, ali nema potrebe da se pravdam. Mogu ovde svakoga da demantujem, sprdali smo se i zato sam provodio vreme. Sve se promenilo kad sam upoznao Aleksandru - govorio je Dejan.

Aleksandra je izletela napolje i počela da plače, a ubrzo joj se pridružio Dejan.

- Hajde me pusti, molim te, želim da budem sama - pričala je Aleksandra kroz suze.

