TARA BACILA VRADŽBINE NA ŠA, ZATO JE PUKAO SA MOZGOM: Bivši prijatelj ga ne prepoznaje, a te čini se ne skidaju tako lako!

Prijatelj i kolega zadrugara Nenada Aleksića Ša Vladimir Ilić Ila, s kojim je reper zajedno osnovao nekada vrlo popularnu grupu Šaila, otkrio je nove detalje iz života učesnika, te tvrdi da će on ceo život samo da juri klinke poput Tare Simov!

foto: Kurir televizija

Naime, Ila kaže da je Ša skroz skrenuo s pameti otkako je upoznao Simovljevu, pa sada nije u stanju da se vrati na staro jer ga je ona omađijala.

foto: Printscreen/Zadruga

- Otkako je Ša ušao prvi put u rijaliti ja ne mogu da ga prepoznam. Meni je nečuveno da se neko tako naglo promeni i dođe u situaciju da se sroza bez povratka. Skroz je pukao s mozgom! To nije čovek kog sam poznavao, a šta je razlog, to samo on zna. Valjda je normalno da osoba, kako stari, ide ka to me da se skrasi, bude u braku i da se smiri. On kao da proživljava novi pubertet. Tara Simov je devojka koja ga je promenila za 360 stepeni. Ne znam da li je u pitanju neka magija, neka vradžbina s njene strane, nisu ovo čista posla. Prvo sam pomislio da se samo dobro slažu, nekako su se držali zajedno, a onda sam video da to neće da izađe na dobro. Čuo sam priče da je bacila neke čini na njega. To nije dobro. Te magije se skidaju na neki poseban način, ne znam kako sve funkcioniše jer se nikad nisam bavio time niti verujem u sve to - rekao je Vladimir.

- Strašno je što smo došli do toga da ga cela nacija pljuje. Nisam se ranije oglašavao jer ne bih da budem deo bilo koje rijaliti-priče, ali pošto mi je bio prijatelj, mogu nešto da kažem. To je sada drugi čovek. Zamislite šta treba da vam se desi da onakvu vezu i brak razbijete zbog šou-programa?! To je nečuveno, ali on je punoletan čovek, neka sam odluči šta će i kako će. Tek će da oseti posledice svojih dela, odnosno nedela. Nisam tu nikome da sudim, pa ni njemu, ali s obzirom na to koliko smo bili bliski, stalo mi je da mu bude dobro. Mislim da ovo nije krajnja faza. Uvek će da juri klinke, to je sigurno.

Inače, Ša je u rijalitiju pričao da je on osnivač grupe Šaila, što je Ila demantovao, govoreći da je on stavio Nenadovo ime ispred svog, pa je tako nastao naziv sastava.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

