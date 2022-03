ŠOK INTERVJU STEFANA KRSTOVIĆA KRLETA! Braća Marijane Zonjić su mi PRETILA! A onda RASKRINKAO Dalilu i Dejana

Bivši zadrugar Stefan Krstović Krle po izlasku iz „Zadruge 5“ progovorio je za Rijaliti, pa otkrio da su ga braća Marijane Zonjić zvala i pretila mu nakon što su pale teške rečio njihovoj majci u rijalitiju, pa su se sinovi okomili na Krleta, pri čemu nisu hteli da čuju za sestru.

- Bio sam prvo prijatelj s Marijanom Zonjić, a onda smo bili u kombinaciji u rijalitiju, više puta. Sve je počelo nakon neke svađe gde smo upleli njenu majku, pričala je neke stvari, tu je mogla ocu da napravi ozbiljan problem, da je njena mama bila s nekim. Mene su zvali njeni sinovi, pretili mi. Njih ne interesuje sestra i što sam ja bio s njom, neće ni da čuju za nju, ni s kim je ništa radi - rekao je Krstović.

foto: Printscreen

Kako gledaš na Marijanu Zonjić sad, nakon svega, i na njen odnos s Markom Osmakčićem?

- Marijani nije stalo do Marka, on je njoj samo usputna stanica, kao što je prethodno bio Dejan Dragojević, Marko Janjušević Janjuš, pa Filip Car. Ja ne govorim ovo zato što sam imao s njom šta sam imao. Marijana je najneiskrenija osoba tamo, čak je i Dalilu nadmašila. Neki tamo žive za pitanja novinara. Niko nema srećniji tamo kad ih vi novinari prozovete jer, ako to ne uradite, ti isti prave haos već u nedelju ili ponedeljak.

Jedan si od retkih koji na šamare cimerke iz rijalitija nisi odgovorio?

- Čim sam izašao, porodica me sačekala i kritikovala zbog svađa i vređanja pojedinih zadrugarki. To nisam ja napolju. Tek kad sam video te psovke, kuku, nije mi bilo dobro, unutra proradi nešto što nisam ja. S muškarcima znam kako rešavam stvari, nisam vaspitant da udarim ženu, ali sam morao da se branim bar vređanjem. Ana Spasojević mi je udarila šest šamara, nisam se pomerio.

foto: Printscreen/Pink TV

Zašto misliš da će se Dalila i Dejan Dragojević pomiriti?

Dalila je mnogo opasna, ona ako poželi da se vrati Dejanu, serviraće mu neku priču, sad smo jedan-jedan, ti bio s ovom, ja sa ovim. Shvatio sam da su oni imali dogovor, da je Dalili Dejan dozvolio da flertuje, da bi se oko nje pravile priče, međutim, ona se zaigrala, naletela na pogrešnu osobu, zaljubila se i otišlo je gde je otišlo. Ona će da napravi takvu situaciju da će Dejan ispasti krivac za sve, da je on prihvatio sve, da se nije borio. Dalila Dejana ne voli, da se razumemo, ali je svesna da je on jedini muškarac koji bi joj prešao preko svega što uradi i sve opravdao. Kao Deki što je bio za nju, ne može naći nigde. Žao mi ga je, voleo bih da opet ne završi s njom, ali mislim da hoće. Oni će svakako biti u top pet zahvaljujući dogovoru ili ne.

Kako komentarišeš Anu Jovanović, koja je prvom prilikom uletela Filipu Caru u krevet?

- Šta god da je uradila to je bio blic efekat, momenat njegove samoće i njene proračunate igre. Ani Jovanović se Car uopšte ne sviđa, nego je bio momenat da mu uleti kad se on posvađao s Dalilom. Ona bi to uradila da je bilo ko u pitanju, da napravi priču. Dalila i Car će se pomiriti, oprostila mu je Maju Marinković, zašto ne bi malu Anu.

foto: Printscreen/Pink TV

Ima li neki par kome prognoziraš svetlu budućnost?

Niko neće završiti zajedno. Svi ovi parovi se takmiče jedni protiv drugih, nema tu ljubavi, samo čist interes, samo su im evri u glavi. Niko od sadašnjih parova neće završiti zajedno. Daj bože da pojedini izdrže i do kraja rijalitija jer se oni svi takmiče jedni protiv drugih.

Kako komentarišeš vezu Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića?

- Nisam hteo da komentarišem Milicu i Mensura. Mensura je Milica totalno bacila u senu, on nije ista osoba s njom i bez nje. Njegovo pravo je da bira šta će, ali Milica mu uopšte nije trebala, bez nje bi bio druga osoba, bolja osoba.

foto: Printscreen

Da li ćeš da se vidiš Monikom Jovanovskom, pošto ste se ljubili?

- Pa ne znam da li ćemo se videti. Znam da je izašla iz rijalitija. Ljubili smo se krišom, u tajnosti, postoji jedan štek koji sam otkrio, to je sve što ću reći.

foto: Printscreen/Pink