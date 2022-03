MILJANIN BEBICA PODIVLJAO, OTRESAO BUBICU O POD! Macanović izgoreo od besa, Kulićeva ga dovela do ludila: Ponašaš se kao BOLESNIK

Učesnica "Zadruge 5" Miljana Kulić danas se posvađala sa svojim momkom Nenadom Macanovićem!

foto: Printscreen/Pink

Njih dvoje su razgovarali u pušionici, a Miljanine reči su Bebicu izbacile iz takta, zbog čega je bacio bubicu.

- Reč jednu neću da kažem - rekao je ljutito Bebica.

- To pričaš već danima, pa me ovde ponižavaš. Staviš bubicu, pa me poniziš - odgovorila mu je Miksi.

foto: Printscreen/Pink

- Ma evo ti bubica, znaš koliko mene boli uvo za bubicu - odbrusio joj je Bebica i bacio bubicu što je, podsetimo, strogo zabranjeno.

- Nemoj da bacaš to, nemoj tako da se ponašaš, kao bolesnik neki - bila je besna Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Nije mi bubica kriva, ja sam sam sebi kriv, što sam to dozvolio. Ti igraj rijaliti, ali ne sa mnom. Svi to kažu. Ja ne znam šta radiš - odgovorio je Nenad, koji je tokom celog dana osećao netrepeljivost prema Miljani, jer je ona otvoreno flertovala sa Lazarom Čolićem Zolom.

Neposredno nakon ovoga, Miljana i Bebica završili su u krevetu.

Zadruga 5 - Miljana uživa u Bebicinoj pažnji - - 30.03.2022. pic.twitter.com/sZRNtr7rMs — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 30, 2022

Kurir.rs/S.M.