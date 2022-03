MILJANA ZATRAŽILA POLIGRAF! Ogolila dušu pred Nenadom, progovorila o POMIRENJU sa Zolom, a evo šta želi da DOKAŽE SVIMA! (VIDEO)

Miljana Kulić i Nenad Macanović gostovali su kod Nenada Aleksića Ša gde su progovorili o aktuelnim dešavanjima i njihovom odnosu.

- Dobro nam došli, vidim da ste raspoloiženi. Video sam danas kako spavate, ne daš ono što je tvoje. Kako ste - govorio je reper.

foto: Printscreen

- Dobro sam, odlično sam. Malo me boli nogica na promenu vremena, ali sve u životu prođe... - smeškala se Miljana.

- Ti si ili prevlika dobrica ili totalni čudak! Mene zanima da li je to tolika ljubav između vas dvoje? Čak ni tebi nije jasno kako je ovaj čovek toliko uz tebe - nastavio je reper.

- Veruj mi, mene to plaši. Niko me nikada toliko nije zavoleo u tako kratkom periodu. Niko mi nije bilo toliko posvećen, meni i mojoj porodici. Ovo ni na filmovima nisam videla - odgovorila je Kulićeva.

- Ja stvarno mislim da je ovo normalno - dodao je Bebica.

foto: Printscreen

- Svesna sam ja sebe, neću sada da ispadne da sam nesikrena. Ali sam svesna da sam mnogo više dala u prethodnom odnosu nego u ovom, a znam što sam dobila... - nastavila je Miljana.

- Video sam sinoć razgovor sa Zolom, delovali ste jako blisko. Možeš li da prokomentarišeš tu situaciju i ljubav sa Zolom - naveo je reper.

- To je bio zadatak sinoć. Moram biti iskrena, malo mi je teško, ne ide mi se na žurku, jer svi skaču i vesele se, a ja u kolicima sedim i ne mogu da ustanem i budem normalna. Car nas je sinoć probudio, pitao da odradimo taj zadatak i htela sam da ga oraspoložim. Pristala sam na to da razgvoaram sa Zolom... To što on govori da ima probleme, nema nikakve veze sa mnom. Meni se često vraćaju filmovi u glavi, kada ja stojim pored njega a on gleda u Nevenu. Ako je to ljubav, ne daj Bože nikome... Ja sam svoju ljubav dokazala i ispadala sam milion puta budala. Nikada se ne bih vratila u taj odnos, nikada ne bih dozvolila da izgubim Nenada. Ne postoji niko ko mene može da spreči u tome da se vratim Zoli ako želim, nije ni moja majka mogla, tako da mislim da su stvari jasne - govorila je Miljana.

- Misliš li da kada Miljana sredi problem sa nogom, možeš biti ugroženiji nego sada? - pitao je Aleksić.

foto: Printscreen

- Ne mislim, možda će više zujati i šetati, ali sve će biti isto kao i do sada - odgovorio je Bebica.

- Volela bih poligraf, kako bih bila sigurnija u njegovu ljubav... Značilo bi mi da znam da on mene zaista voli. Možda to jeste malo poniženje za našu ljubav, ali se iskreno plašim... - dodala je Kulićeva.

- Sinoć se dogodio incident, koliko god da nisam bila prisutna, dobro sam se raspitala. Smatram da Miki nije zaslužio onakve uvrede i izazivanje na fizički kontakt. Miki je sve od sebe dao da mu pomogne oko Dalile, znao je apsolutno sve tajne... Car je više u rehabilitaciji proveo vremena nego u kući, smatram da je mngoo ružno. Ne znam čemu potreba za tim, sinoć je za dlaku falilo da neko bude diskvalifikovan. Smatram da se to neće nastavljati i da će se Car izviniti... Miki je najmanje zaslužio takvo ponašanje, a znamo da je iz svake sezone izašao na pogrešan način. Mislim da pojedini ljudi pokažu svoje pravo lice kada popiju... Ako ćeš sutra da se kaješ zbog nečega, nemoj da piješ. Apsolutno sam na Mikijevoj strani - izjavila je Miljana.

foto: Printscreen

- Voleo bih da mi prokomentarišeš Minin ulazak, misliš li da je ona sada odlučila da bude najiskrenija do sada? - pitao je reper.

- Mina nikada ne može biti iskrena, ona uvek dolazi sa pričom. Mislim da je namerno došla da se umeša u vezu Mensura i Milice. Budimo realni, emocije između njih su više nego evidentne bile, ali taj odnos je prerastao u bolest. Sada ne vidim to u odnosu sa Milicom, ali svakako je svaka veza drugačija. Mensur je svestan da je Mina u pravu, svestan je da njegovi nisu za odnos sa Milicom... Smatram da je sve tačno što je Mina rekla, ali ona jeste spletkaroš. Mensur će svakako gurati svoju priču, pa makar iz inata, ali uveriće se kada bude izašao napolje... Moram reći, u toliko sam sezona bila, ali nikada nisam videla ovoliko glupih i loših ljudi, što je najgora moguća kombinacija. Ovde samo sa Sanjom i Aleks mogu da iskreno razgovaram jer imaju čistu dušu, umem ja to da osetim... Viktorija je više puta rekla da je došla da zaradi novac za ćerkicu, pa kako se ponaša i šta radi. Nikada gore reči nisam čula... - govorila je Kulićeva.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Prvi nastup Miljane Kulić, zadrugarka pevala u Zagrebu