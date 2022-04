MENSUR PREKINUO EMISIJU! Ajdarpašić odbrusio Milici i odgovorio Mini Vrbaški, VESELINOVIĆEVA IZLETELA NAPOLJE! (VIDEO)

Milica Veselinović, bila je naredni gost u radio emisiji 'Sprrrrdnja', a domaćini su joj poželeli dobrodšlicu i pitali je za mišljenje o izlaganju Mine Vrbaški koja je izjavila da je Mensur njena najveća ljubav u životu.

- Slušala si Minu? Veruješ li joj? - pitao je Janjuš.

- Treba mi vremena da nekome verujem, polako. Ne znam je dovoljno. Njihov odnos ne želim da komentarišem... Neke stvari znam, pričap mi je Mensur, ali ja detalje ne znam a i ne interesuje me. Iskreno, dosta me štiti, svesna sam koliko se trudi... Nema opravdanja za ovo šta radim, jeste ružno. On njoj niti dobacuje, niti joj govori bilo šta, niti gleda. Ali u nekim trenucima mislim da biih mu bilo šta prebacila. Meni je krivo kada ga udarim, osećam se grozno. Ali u datom trenutku ne razmišljam glavom. Da se nije desilo ono od pre tri meseca, sve bi bilo drugačije, to mi je trauma. Svesna sam bila da će ona ući, bila sam spremna na to. Iskreno, mislila sam da ćemo se i više svađati nas dve, ali eto, nije tako - govorila je Milica.

- Neprijatna je situacija, nije svejedno. Nas troje smo u istom prostoru, tenzija je ogromna. Ne plašim se ja nje, svesna sam da između njih ne postoji ništa. Mini ne verujem, ali verujem njemu sve što mi kaže. Meni samo smeta njegov osmeh i to me jako boli. Volela bih da me ispoštuje, mnogo me toga muči. Sve što se više bliži kraj, više razmiljam šta će biti kada izađemo napolje. Sve me plaši i svesna sam da neće biti lako naredndih meseci. Opterećujem se glupostima, pričala sam i sa njim, nadam se da ćemo sve rešiti - nastavila je Veselinovićeva.

- Moram samo da dodam, Milica me stalno kinji zbog odnosa sa Anom. Ja jesam pogrešio, jeste mi ona bila zanimljiva, ali ja nisam bio sa njom. Njeno ponašanje mi teško pada i to je ono što me tera od nje, ali ona nikako to da shvati. Non stop vrši presing na mene, stalno me tera od sebe. Hladi me i gubi tim. Ona je previše sujetna da bi priznala da je nju poremetio Minin ulazak, ali i to razumem. Samo ne treba da se ponaša tako i da me 'šaketa', jer to više neću trpeti. Nema potrebe da me neko udara i govori sve i svašta, ja to nisam zaslužio. Ja nisam dužan da budem sa njom, ja sam sa njom od srca. Ona je neko ko nikada neće priznati da nije u pravu ili da je pogrešila, teška je. Ne poznaje me i ne ume da se postavi a nezrela je da bi me saslušala - govorio je Ajdarpašić.

- Kada sam gledao to šamaranje, kao da sam gledao svog brata - dodao je Karić.

- A ja kao da sam gledao sebe - priznao je košarkaš, aludijajući na vezu sa Majom Marinković.

- Ja sam Minu mnogo voleo, ali pamtim je po lošim stvarima i ništa joj ne verujem - rekao je Mensur, a Veselinovićeva je izletela napolje i napustila emisiju.

