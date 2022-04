DA, MENSUR JE MOJA NAJVEĆA LJUBAV! Mina Vrbaški otvorila dušu o Ajdarpašiću, kad je čuo njene ROMANTIČNE REČI promenio sve BOJE!

Rijaliti učesnica Mina Vrbaški unela je nemir u Belu kuću čim je ušla u Belu kuću.

Ona je progovorila i o Mensuru Ajdarpašiću, pa izjavom šokirala sve.

- Trebalo je da uđem ranije, ali zbog posla sam morala da kalkulišem i ušla sam u ovo vreme - nastavila je Mina.

- Ideš li ti redovno na taj posao? Šta radiš ti uopšte? - pitao je košarkaš.

- Idem svaki dan, radim u dve smene. Ne smem da govorim šta je u pitanju, smem da kažem samo da radim. Mlada sam, želim da radim na sebi i da se okrenem pravim vrednostima. Rijaliti mi je dosta pomogao i staviću tačku na sve nakon izlaska - odgovorila je Vrbaški.

foto: Printscreen

- Da li ti je krivo što tebi sada niko ne veruje? - pitao je Karić.

- Žao mi je što sam optužena da sam za sve kriva, a evo iskrena da budem odnos Milice i Mensura je klimav od starta. Juče sam i pričala sa njom, pitala sam je zašto rade ovo jedno drugom... Maltretiraju se... Ne kažem da sam ja sjajna bila u toj vezi, mnogo sam grešila, smatram da je trebao preko naše veze da nauči šta treba da dozvoli a šta ne. Njena majka nije dobro, ali ja ne smem da unosim informacije. Meni je loše zbog svega, jer sam više puta bila loša i sve mi se vratilo. Iskreno, moje interesovanje jesu bili oni kada sam ušla, jer su me svakodnevno blatili imenom i prezimenom. Meni su napolju ljudi svakodnevno slali klipove i sve situacije koje su bile vezane za mene... Ja sam samo htela da uradim nešto i prenesem to što treba, jer imam osećaj kao da sam bila dužna njegovoj majci... Meni je njih žao. Nikada ne bih Mensura povredila, nisam mu neprijatelj. Kada sam ga videla prvi put posle dužeg vremena, klecale su mi noge, nije mi bilo dobro. Ali vremenom sam shvatila kako stoje stvari, ne želim da se ovo pogrešno protumači - govorila je Mina.

foto: Printscreen

- Kada su mi pisali, bilo mi je čudno. Prvo je pisala samo jedna, pa je onda krenulo redom. I ja sam se sama pitala, da li je to jer biraju manje zlo, pa pišu meni. Rekla sam im da mogu da im oprostim, ljudski je to. Ja sam pokušala da pomognem koliko sam mogla. U nekim trenucima vidim sebe kroz njih. Žao mi je, eto i udarila ga je, ne treba to da se dešava... Ja mnoge stvari kažem iz besa, to slinojed, ali ne mislim tako. Znam ja ko je nju savetovao, ko joj je govorio šta i kako - nastavila je.

- Ko je tvoja najveća ljubav? - pitao je Janjuš.

- On je moja najveća ljubav. Da, Mensur - odgovorila je Mina.

Mina je priznala da je Mensur njena najveća ljubav ikada, dok su on i Milica sedeli na garnituri.

Ajdarpašić kad je to čuo promenio je sve boje i vidno pokazao da mu nije bilo svejedno.

Kurir.rs/K.Đ.