MINA NEKA BATALI PROPALITETE, CAR JE ODVRATAN I RURALAN, A TEK DALILA: Rialda raskrinkala zadrugare, ovaj rijaliti par joj je UŽAS

Nedavni ulazak Mine Vrbaški na velelepno imanje zaintrigiao je javnost i napravio opšti haos u Beloj kući.

Sada već, aktuelna zadrugarka, unela je nemir u već narušenom odnosu njenog bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović, kao i nervozu ko Dalile Dragojević sa kojom je na kraju izgladila odnose.

Takođe, sa informacijama koje je otrila zadrugarima donela je razne komplikacije. Bivša zadrugarka Rialda Karahasanović, kao Minina bliska drugarica, dala je svoj sud na novonastalu situaciju i prokomentarisala navedene događaje za Pink.

- Minu sam videla na njenom rođendanu, bila sam na proslavi, nismo pričale o njenom ulasku, ali što da ne. Ako je ona procenila da je to u redu i da je pravi trenutak, ja to podržavam. Zadrugu ne pratim pomno, ali naravno da uvek znam šta se dešava... Što se tiče veze Milice i Mensura, ne znam sa čime bih uporedila to, ne bih vređala ljude. Ako zagrebeš po površini, to je meni priča za sirotinju - kaže Rialda i dodaje:

- Dosta mi je zanimljivije od kada je ona ušla i pouzdano znam da ona nije ravnodušna prema njemu, a jasno je da on nju i dalje voli. Ima još vremena, sve je moguće, ima još dosta vremena do kraja. Ja, kao neko ko se druži sa njom, volela bih da promeni šablon muškaraca, koji joj ničemu ne služe. Da ih šutiraš od grada do grada, ne bi im marka ispala iz džepa jer ne znaju da rade ništa drugo. Volela bih da se izvuče iz svega toga i batali propalih muškaraca. Volela bih da je vidim u nekom drugom svetlu. Car mi je toliko odvratan, bio i ranije, ali sada najviše jer se potpuno osilio, jer mu drugi daju imunitet i 'zvanje alfa muškarca', što u realnom svetu može da bude samo smešto. Ali kod nas samo ruralnost prolazi... On mora da poradi na sebi, potreban mu je čitav tim stručnjakla kako bi radio na njemu i doveo ga u red.

