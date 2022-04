JA NISAM PČELAR, SAMO SAM TRAŽIO ZANIMANJE ZA RIJALITI! Miki otkrio pravu istinu o sebi, a onda opleo po parovima, sprema OSVETU

Miki Đuričić je u Rajskom vrtu razgovarao sa Drvetom mudrosti od ljubanim odnosima u Beloj kući:

- Zdravo kako si? - upitalo je Drvo.

- Ja nisam dobro, sedeo sam i video Gruju kako se mazi sa Mimas. Nije mi jasno kako ga nije sramota, on se prošle nedelje izvinjava ženi, a sada spava sa Mimas na doku. Moguće je da se zaljubio, ali u koga... U prodavačicu epruveta, mada nije ona ništa kriva. On nije normalan, kurvar je, on ne zna da se kontroliše. Neću da pričam o budali - dodao je Miki.

- Moram da pohvalim Dalilu i Cara, sada su u dobrim odnosima, i da su o ovakvi od početka bili bi top, ali oni su sve radi pogrešno - rekao je Miki.

- Da ne pominjem Mensura, on je ukanalio sebe, a ona uhvaćena 30 puta u laži. Žao mi ga je, Mina mu prenela sve, a on nastavlja. Ne znam šta radi čovek, on je u nekim teorijama zavere. Ljubomoran je i posesivan, a kada sazna da je sve za Milicu istina biće loše. E sada, Mina nema emocije prema njemu, ali hoće da mu pomogne, ali sa njom se nikad ne zna. Mada Mensur je kao Dejan, on ne shvata ništa, ne veruje ni u šta dok ne vidi to - govorio je Miki.

- Osmakčić i Viki su mi strašni, njihovi postupci su strašni. On je jako čudan tip. On krivi nju, a i on je kriv, nisu meni krive Suzana i Nadežda, kriv sam ja. Njemu je bitno da bude poznat a to kakav je zavisi od njega - rekao je Miki.

- Ja nisam pčelar, moj komšija je, i ja kada sam se prijavljivao za rijaliti tražili zanimanje i ja pitao njega da budem pčelar - otkrio je Miki kako je postao pčelar, pa nastavio:

- Nikad nije bila ovako negativna energija. Oni bukvalno njaču za crnim stolom, oni se ljute na šale - rekao je Miki.

- Moram te pitati Drvo da li smem da gurnem Gruju u jezero, da dođe sebi, nemojte da me kaznite - rekao je Miki, ali mu Drvo to nije dozvolilo.

