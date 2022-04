MILJANA RAZVEZALA JEZIK O BEBICINOJ ŽENI I DECI I ABORTUSU! Kulićeva nema sreće, ni ovaj NIJE PRAVI: Volela bih da čujem MAMU!

Miljana Kulić odgovarala je na pitanja sedme sile i tom prilikom razjasnila svoj emotivni život koji svakodnevno prate kamere rijalitija "Zadruga" 5.

- Kada ste ti, Nenad i Zola u pitanju, ima mnogo obrta. Kakva je situacija sada i u kakvom ste vas dvoje odnosu - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Ni u kakvom od sinoć od kako je izmislio onu budalaštinu za viljušku. Na njoj je pisalo S.Č., kao Sandra Čaprić, ja sam je uzela i htela da je sakrijem. Da bi on išao i pričao da ja hoću Zolu da izbodem viljuškom. Više se ne pronalazim u ovom odnosu, plače ispod jorgana i ja zaista njega nisam ovakvog upoznala napolju. Nije imao tu stranu ličnosti i to bi prepoznala moja mama. Ja sam Darko totalno izgubila sebe i nemam volju ni za šta. Žao mi je, uvela sam ga ovde, nonstop mi preti kako će da uradi ovo ili ono. Samo me odbija od sebe, ne prepoznajem ga i ne osećam se uopšte lepo u tom odnosu, međutim, on patološki laže. Muka mi je od svega, sramota me je i katastrofa mi je što se ovako ponaša. Nemam više ikakve emocije prema njemu, ali mi je žao kad bilo ko zaplače, a kamoli on. Kako da taj zet baš tada dođe da opere kola, a on nije znao ko je Miljana Kulić - rekla je Miljana.

- Je l' ti je čudno, kad već pričaš o tim odnosima, da imaš dečka, tri meseca ste zajedno, osvojio te manirima, pažnjom, da te ne odvede u svoj stan, već se viđate u hotelu? - pitao je voditelj.

- Viđali smo se u nekom stanu za koji on tvrdi da je njegov. Međutim, kad smo otišli posle, bio je zaključan. Rekao mi je da mu je mama zaključala i spustila roletne. Komšija mi je rekao da je iznajmljen. Meni su sve te laži bile bezazlene. On se u decu zakleo da je taj njegov auto u dvorištu - rekla je Miljana.

- Vidi se sa druge strane da te voli - rekao je voditelj.

- Mene je on time i osvojio, zato što je bio brižan, pažljiv. Svi su ga zavoleli u mojoj porodici, ali mi je nelogično da ga ja upoznam sa svima, a on ništa. Molila sam ga da me upozna sa svojim roditeljima. Kad sam mu pričala da zove ženu, on se svađao sa mnom i da neće iz principa. Od njegove sestre sam saznala da mu je žena zabranila da viđa decu, jer je sa mnom, pa mi je rekla da nije viđao decu, a pogotovo od kad je sa mnom. - rekla je Miljana.

- Pošto si ti uvek isticala to, kada si ga ti predstavila nama ovde, da je brižan i pažljiv prema tvom detetu, kako je onda moguće da si to tako shvatila, a znaš da on, kako ti kažeš, ne viđa svoju - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Razumem te. Rekao je da je viđao decu, da me lažu iz inata, da me laže njegova sestra. Rekao je da će pustiti kad se završi rijaliti i da ću videti da će ona sama pozvati. Ja više ne znam ni ko je on. Pokazivao mi je da je direktor, pa neke laži. Isto tako, na Zlatiboru mi je žena dala sat i prsten, zato što me voli, a ja sam mislila da mu je stvarno problem sa karticom - rekla je Miljana.

- Misliš li da imaju tvoji roditelji imaju krivu sliku o njemu, pa te pristiskaju da ostaneš sa njim zbog toga što ga oni ne vide tako - pitao je voditelj.

- Krivo mi je što sam ušla sa njim u rijaliti, jer mi ovo ne treba. Tonem sve dublje, neraspoložena sam. Sve na svetu bih dala kada bih imala poziv sa mamom, da mi da savet, jer ja ne znam šta da radim... Sve vreme dok sam spavala malopre, osećala sam da me neko ljubi i grli, a ja sam se sklanjala. - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Šta misliš da on želi da postigne tim nekim izjavama i pokušajima bekstva - pitao je voditelj.

- Ne znam...Tek je sada počela da me kopka istina i sve. Ušli smo sa tom pričom, vezala sam se za njega. - rekla je Miljana.

- Koliko te je povredilo to kad si videla klip da se priča o tvom abortusu - pitao je voditelj.

- Posle toga smo se pomirili. On je meni rekao da ga je Karić pitao šta bi radio da sam ja trudna, kad bi ja imala intimne odnose sa Zolom. Za mene je svaka kiretaža bila traumatična, a ono što je izgovorio me je šokiralo. Da Darko, u rijalitiju, a Zola se napolju nije javljao na telefon kad je to u pitanju. Ne zanima me - rekla je Miljana.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans