MILJANA ŽELI SVADBU SA NENADOM, MATIČARA I DETE! Miljana Kulić donela konačnu odluku, priznala da je Zola bio SAMO NJENA IGRAČKA!

Miljana Kulić ustala je za crnim stolom i priznala da je oprostila Bebici sve, pa pristala da se uda za njega.

- Nenad je rekao u revoltu to, ne misli to. Nas više ne zanima Zola, malo mi je bilo dosadno ovih dana, zabavila sam se, jesam malo na Nenadovu štetu, Zola mi je služio kao igračka, da bih razotkrila Nenada. Sve sam rešila u krevetu razgovorom, pa posle "saradnjom". Zola igra igru sa mnom, u meni vidi konkurenciju. Sa Nenadom sam sve rešila, više se ne obraćam Zoli, nadam se da on neće meni. Neću komentarisati njegove teme, nadam se da on neće moje - rekla je Miljana.

- Više ti ne smeta što te je Bebica lagao - dodala je Ivana.

- Pričali smo o svemu, razumem ga, on se ovde pogubio. Ja od sada neću dati na njega. Ovde su mnogo gori ljudi od njega. Pustila sam da ga ismejavaju, ali od danas, ko to radi, automatski udara na mene. Ja ga volim, ne interesuje me niko drugi! - poručila je Kulićeva.

- Ja sam dobio pretnje da ću napolju da vidim neke stvari. Pričao je da su me neki ljudi tukli... To su neistine. Kao što je pričao o nekim ciframa koje su nebulozne. Što se tiče njenog izlaganja, drago mi je da sam saznao da sam bio njihova igračka, nije lepo sa njihove strane - ustao je Zola.

- Ja sam se igrala, on ne, on je bio u bunilu - branila se Miljana.

- Ja ću da se nosim sa tim kako znam i umem. Ako se neko sa mnom igrao, imam i ja pravo da se igram, nema potrebe da se ljute onda ako se zaigram - nastavio je Čolić.

Dejan Dragojević se javio za reč u emisiji "Gledanje snimaka", nakon što je Miljana Kulić iznela da se sve vreme igrala sa Lazarom Čolićem Zolom, kako bi istestirala Nenada Macanovića Bebicu.

- Ja mislim da je Miljana testirala Bebicu, a nije u tom trenutku mogla da dobije poligraf. Mislim da je Bebica položio, što se mene tiče. Dajte, nemojte me zezati... - ustao je Dejan Dragojević.

- Miljana, ti si tukla Nenada juče - dodala je Ivana Šopić.

- Naravno, zbog onog klipa. Sinoć smo razgovarali o tome, staću u njegovu zaštitu. Ovde ima mnogo gorih od Nenada. Njegova deca su na sigurnom. Nije imao kontakt sa njima, poradićemo na svemu tome. Uživali smo svi u cirkusu, došao mu je kraj - rekla je Miljana, pa se ponovo prisetila odnosa sa Zolom.

- Ovo je osoba koja nikoga ne voli, ta lažna patetika njegova... Da je razmišljao o mami, ne bi prokockao pare... - dodala je Kulićeva.

- Miljo, zašto pričaš o našem odnosu, vidi lutkice svoje pored tebe... Bebice, zašto dopuštaš ovo? Ne dopuštaj ovo. Samo da kažem završnu reč. Pusti mene da pričam, zašto opet o meni, Miljo? Gledaj lutkice svoje. Ispričala je priča ovo. Ovo što je rekla da se igrala, to je okej, ali mora da bude svesna da ja određujem pravila igre. Kada ćeš se udati za Bebicu, velika Macanko? - istakao je Zola.

- Želim pravu svadbu sa Nenadom, pravog matičara. Želim i dete, da Željko ima brata i sestru! Nadam se da će me tada Zola poštovati kao udatu ženu! Biće prava svadba ovde, a i napolju - rekla je Miljana.

- Ako dođe matičar, uzmeš njegove prezime, ja nikad u životu neću reč reći - dodao je Čolić.

- Ja pristajem, samo da stanem na noge. Pristajem na pravu svadbu, ja se ne igram sa emocijama. I priznajem, htela sam da ti nabijem neke komplekse - dodala je Kulićeva.

- Ako se ne udaš u ovom rijalitiju javno, sve si lagala ovog čoveka - rekao je Zola.

