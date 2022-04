DALILU BIVŠI MUŽ IZVUKAO IZ PROSTITUCIJE?! Isplivala MRAČNA PROŠLOST rijaliti učesnice: Zbog OVOGA ju je OŠIŠAO NA ĆELAVO!

Bivši suprug Dalile Dragojević, Eso Kerteši, aktuelnu zadrugarku, navodno je izvukao iz kandži prostitucije.

foto: Printscreen

- On je nju izvukao iz kandži prostitucije, a ona je njemu krv pila. Non-stop mu je pravila ljubomorne scene dok je sve vreme u stvari ona bila ta koja je njega varala! Zato on ne može da veruje da Filip Car, za kojeg smatra da je pametan momak, pada na njene manipulacije! Samo je rekao da će ona i Caru nabijati rogove, čak veruje da to može da se desi i unutra u rijalitiju jer se ona sad, kako je rekao, pustila u promet - rekao je Esov drug za Skandal, prenosi Alo, koji je otkrio kako su Dalila i Eso započeli odnos.

- Upoznali su se u jednom kafiću u Švajcarskoj gde je Dalila radila. Eso je poznavao vlasnika, a pošto je bio šaner, nema koga nije znao po Švajcarskoj i Austriji. Svidela mu se Dalila, a ubrzo je saznao kako planiraju da je prodaju u belo roblje i na silu je nateraju da se bavi prostitucijom. Jedno veče izašao je sa njom i rekao joj šta se sprema i da će joj on pomoći da se izvuče. Bukvalno je tom vlasniku kafića zapretio i naterao ga je da Dalilli da otkaz i vrati joj sva dokumenta.

foto: Printscreen

- Tada su njih dvoje počeli da žive zajedno i Dalila mu je bila zahvalna jer se iščupao iz kandži prostitucije Da njega nije bilo, ko zna šta bi se sa njom desilo. Međutim, ta veza se nije dopala njenim roditeljima zbog čega je sa njima prekinula svaki kontakt. Eso je u jednom momentu završio u zatvoru, a kada je izašao na slobodu, doživeo je saobraćajnu nesreću i bio je u komi. Jedva se izvukao i oporavio, a Dalila je tada sve vreme bila uz njega. Međutim, drama počinje kada je Eso izašao iz bolnice - rekao je izvor i šokirao detaljima.

- On je primetio da se Dalila drugačije ponaša, počeli su da se često svađaju i to su bile žustre rasprave. Saznao je da se Dalila neko vreme viđa sa jednim Bosancem koji je radio u Švajcarskoj i tu mu je pao mrak na oči. Ona je sve vreme njemu ljubomorisala i njega napadala za razne devojke, a ona je bila ta koja ga je varala. Kada je dobio dokaze da ona ima drugog, ošišao je na ćelavo. To je bila prava drama! Izbacio je nakon toga iz stana bez stvari, dao joj je samo dokum,enta, a ona nije imala kud pa se vratila u Bugojno kod mame. Vrlo brzo će on doći u Srbiju da sve lično ispriča i da upozori Cara da je se kloni kako zna i ume - zaključuje izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Scandal

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)