NENAD JE TREBALO DA SPAVA PORED MILJANE, A ONA SE OKRENULA KA MENI! Zola otkrio šta se sve dešavalo u izolaciji: Zatekao nas je!

Lazar Čolić Zola na poziv Drveta mudrosti ušetao je u Rajski vrt i otvorio dušu o svim aktuelnim dešavanjima iz Bele kuće, ali i skandalu sa Miljanom Kulić i Nenadom Macanović Bebicom.

- Kako si? - pitalo ga je Drvo.

foto: Printscreen

- Nisam se naspavao, sinoć bilo svašta, u izolaciji na svakih pet minuta kao murija da nam ulazi... On je hteo da spava sa nama, ja sam insistirao na tome, on je jutros došao tamo, on je trebalo da spavao pored nje, a ona se okrneula prema meni. Ležao je pet minuta i otišao, ali se vraćao svakih tri minuta, tražio svašta nešto. Kada smo se svi umirili, onda je ušao i kao da popričao sa Miljanom, tako da smo se malo iznervirali, oni su izašli i rekao sam joj da se ne budi kada se vrate. Ne znam više šta da kažem, situacija kao na početku kada su došli, sve mi je više smešnije. Ima mnogo nelogičnosti... Pitam se ko je ovde lud, ako su oni, onda ću i ja biti još veći da bih ih pobedio i opstao pored njih - pričao je Čolić, pa nastavio:

- Jutros je potencirala neke stvari dok je ležala pred mene, ja više ne znam šta je ovo, cirkus... Miljana i ja smo u dobrom odnosu, šta god da joj treba tu sam pored nje, nakon svega ćemo biti okej, ali ne može da se sprda sa mnom, ako krene ona, onda ću i ja...

foto: Printscreen

- Ne znam da li je on jutros nešto video, htela je da je zagrlim, pa je onda terala mene da je ja zagrlim, pa onda kada je on upao ko zna kako je to izgledalo, ali ljudi u takvom stanju i razmišljanu vide i nešto što nije. Ja mislim da nije imao ništa posebno da vidi, nisam neki optimista, ne verujem i nije ni čudo što ne verujem ali nema tu vajde od nas dvoje. Bio bih srećan kada bih mogao da joj verujem i da dobijem neku nadu kada je ona u pitanju. Koliko god volim da se sprdam s drugim, ni jedna me ne radi. Sa njom sam prošao svašta i godine su prošlo, sve mi se život sa njom. Proživeo sam te stvari sa svojim porodicama. Voleo bih da mogu sa njom jer znam sve o njoj i ona o meni, voleo bih da znam da mogu da verujem, pitala me da li je volim, ja joj kažem da da, ali šta imam od toga... - pričao je Zola.

