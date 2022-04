DEČKO MILJANE KULIĆ DOŽIVEO KOLAPS, PA POBEGAO IZ ZADRUGE! Isplivao SNIMAK DRAME u Šimanovcima: Bebica preskočio ogradu! (VIDEO)

Dečko Miljane Kulić, Nenad Macanović Bebica, pobegao je iz rijalitija, sudeći po snimcima koji kruže društvenim mrežama.

Pre preskakanja ograde, Bebica je u nekoliko navrata padao a u pomoć mu je pritekao Zola kako bi ga podigao i dao mu vodu da popije što je on odbijao. Bebica je na taj način pokušavao da natera Miljanu da krene sa njim.

foto: Printscreen/Pink

Povod da Macanović napravi dramu u Šimanovcima bio je Kulićkin odnos sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom. Naime, Kulićeva je ranije izjavila da je Zola njena najveća ljubav, pa se ljubila s njim, što Macanović nije želeo da toleriše.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Macanovićev rođak oglasio se za medije i otkrio istinu o njemu.

- Nenad nema nikakvu firmu. Firmu ima njegov otac. Njegova firma je dobra i cenjena, sad je angažovana na Kliničkom centru. Bavi se klimatizacijom i ventilacijom njegova firma. On (Bebica) je tri autobusa prokockao. On je izjavio da je 2008. godine počeo da radi, kao inženjer, nema od toga ništa. Ja sam njega poštovao do nekog trenutka, ali pre godinu i po sam shvatio da je on skrenuo sa puta. Otac ga ne priznaje već godinu i po, ili dve godine, nikako! Tri autobusa je prokockao, 100.000 evra je pozajmio iz Nemačke od jednog čoveka. A te pare što je pozajmio su mu navodno trebale da kupi autobuse. Sve je prokockano! On se izgleda bavio svim i svačim, osim onim čime treba. Ono što je naveo 200.000 evra da je kao dao investitoru, ma ko još daje pare unapred?! Nenadov otac je dao stan kako bi taj dug 100.000 evra vratio tom čoveku, da se ne bruka familija. Roditelji su mu sve pružili, sve mu je dato na tacni, a on je familiju obrukao! Sve nas je obrukao, a najviše oca i majku.

Kurir.rs/S.M.

