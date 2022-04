SAMO ŠTO JE MUŽ PREVARIO ŠOKIRALA IZJAVOM: Pevačica pljunula u lice svim prevarenim ženama AKO SI OBEZBEĐENA OKEJ JE DA TE VARA!

- Ja sam jedna razumna žena sa dovoljno godina i iskustva. Nije nemoguće prevariti. Postoje ljudi koji to rade i žene koje to znaju, ali te žene imaju sve. Taj muškarac koji takav život živi, on je obezbedio svoju porodicu da ona ima sve i da njegovoj ženi ništa ne fali. Pa ako nešto bude sa strane to je okej, ali da se ne sazna. Mada ako u mom slučaju žena bude stub porodice i da ta neka kojoj je on davao silna obećanja u tih 10 dana krene da se raspituje za mene. To se sazna - rekla je pevačica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Pevačica je istakla da joj se žena koja je u tih 10 dana bila sa njenim mužem, pronašla i javila jer je osetila da joj je nešto sumnjivo.

- Ta žena koja je starija od mene 7 godina je mene tražila preko neke naše zajedničke drugarice i javila mi se. Ja nemam ništa protiv nje jer ta treća strana nikada nije kriva. Verovatno je njoj on obećavao svašta gde je njoj kao jednoj iskusnoj ženi postalo sumnjivo, a ja nisam neko ko je nepoznat i vrlo je lako došla do mene. Ja sam njoj rekla do ovog trenutka moj brak je bio okej, od ovog trenutka moj brak ne postoji. Izdaju nepraštam, prevaru bih možda oprostila, ali izdaju ljudsku ne mogu da oprostim - rekla je pevačica.

Dodala je da je tu devojku njen muž predstavio kao školsku drugaricu koju on jako dugo nije video i da u tom trenutku ona nije ni slutila šta sledi.

- On je meni predstavio nju kao jednu školsku drugaricu koju on dugo nije video iako je starija od njega 14 godina. Ja sam u tom trenutku stvarno imala poverenja u njega da sam mogla svoju glavu da dam da on to nikada ne bi uradio. U tom trenutku kada sam ja njega nazvala dok je ona slušala na drugoj liniji. On nije mogao da veruje šta ga je snašlo da recimo on i sada pokušava da se pomiri sa mnom. Ja sam je samo zamolila da mi pošalje sve prepiske sa vibera koje sam mu pokazala. Mada on i dalje tvrdi da to nije tako i da su mu namestili - rekla je pevačica.

- Jesi se lako odlučila na taj korak razvoda ili ti je trebalo neko vreme? - pitao je voditelj Ivan Gajić.

- Odmah, to se desilo u nedelju a ja sam u ponedeljak ujutru već bila kod svojeg advokata - rekla je pevačica.

Kurir.rs

