IZVORINKA ŠOKIRANA POSLE SAZNANJA O BAKŠIŠU DUŠICE GRABOVIĆ: Kada je spomenula cifru nastao muk TOLIKE PARE U ŽIVOTU NISAM VIDELA!

Novinarka Ljiljana Stanišić dotakla se Dušicinog nadimka da je "kraljica bakšiša" jer je u inostranstvu na jednom nastupu dobila čak 45.000 evra.

Izvorinka se tu uključila i dala komentar koji je sve pomalo nasmejao.

- Ja tih 45.000 evra nisam zaradila čitav život pevajući po raznim vlaškim svadbama. Znamo da su oni najbogatiji ljudi u Srbiji, a kažu da znaju da pevam - rekla je pevačica izvorne muzike.

Izvorinka Milošević je istakla da omladina ne treba da se ugleda na ovakve ličnosti i da prostituciju nikada ne treba legalizovati.

Dušica Grabović, koja je bila povezivana sa bavljenjem elitnom prostitucijom, istakla je da se tim poslom nikada nije bavila i da joj je napismeno stiglo da nikada nije osuđivana. Prema rečima novinarke Ljiljane Stanišić, redakcija Kurira je dobila ekskluzivni snimak osobe koje je navodno ugovarala sastanak sa Dušicom Grabović, a mlada pevačica je istakla da to nije bilo ugovaranje prostitucije, već nastupa. Prema pisanju jednog tabloida, Dušica je određena kao makro, a kako je ona sama navela, nikada se nije time bavila.

- Omladina ne treba da se ugleda na ovakve naslove. Omladina treba da ima druge idole. Oni trebaju valjda na sebi da rade i da završe škole. Da imaju nešto, opipljivo i normalno. Oduvek su bile prostitutke i oduvek je bilo to od pitaj Boga kada. Da li to treba legalizovati, šta to znači? Znači da jedna devojka iz Medveđe ima 18 godina. Ona sad vidi da je legalizovana prostitucijai seti se da nema pare za cipele. Iskopa ljude i tako počinje sunovrat omladine. Što se mene tiče treba reći stop. Proteraj to neka tamo radi na zapadu to, ali ovde ne - rekla je pevačica izvorne muzike.

U poslednjoj akciji policije, u kojoj je uhapšeno 29 osoba zbog sumnje da se bave prostitucijom i podvođenjem, Dušica Grabović nije ni privođena i saslušana povodom te afere.

