MUČILA SAM SE DA ZARADIM ZA DECU, ON SE ŠVALERISAO SA MATORKOM Ivana Šašić u DEPRESIJI, evo koliko dugo je krio LJUBAVNICU

Bivša zadrugarka i pevačica Ivana Šašić preko društvene mreže saopštila je da se razvodi nakon pet godina braka od Bojana Simića. Ona je navela da je muž varao sa starijom damom iz Šapca.

Kako piše Star, do prevare je došlo još kada je pevačica bila u rijalitiju.

"Ivana je jako povređena, zbog dece se trudi da bude jaka i da ne pokazuje koliko joj je teško, ali se njoj svet za minut srušio. Kada je izašla iz rijalitija počela je da sumnja da se nešto dešava, Bojan nije bio isti koliko god da se on trudio da se ne primeti ništa. Sve češće je bio odsutan, a Ivana i on se nisu odvajali, i to joj bilo baš čudno. Prošle nedelje jedna njena prijateljica joj je rekla kako se neka žena iz Šapca raspituje da li su ona i Bojan još u braku i da li je istina da će da se razvedu. Ivana se smejala ne sluteći da se ljubavnica njenog muža raspituje o tome. Nešto kasnije, pevačica je počela da istražuje ko je žena koja je to pitala njenu prijateljicu i došla je do skandaloznog saznanja. Bojan je toj ženi govorio da se on i Ivana rastaju i da kod njih ništa ne funkcioniše. Ivana je iste sekunde rekla Bojanu da spakuje stvari i napusti stan. Vikala je i plakala, nije mu dozvolila da joj bilo šta kaže”, priča izvor blizak pevačici.

"Ivana je saznala da su oni vezu započeli dok je ona bila u Zadruzi i to je dodatno potreslo. Ona se mučila tamo odvojena od dece da zaradi honorar, a on je za to vreme našao švalerku. Baš je razočarana, ne želi ni da ga vidi ni da ga čuje" završva naš izvor, a pevačica kaže da više neće da čuje za njega! "Ja sam joj ga poklonila, nije želela da prihvati poklon. Sam pao, sam se ubio. Ne želim više da pričam o njemu, ja imam moju decu i oni su mi najbitniji na svetu. Ne mogu ja pored njih dvojice da budem loše. Stvarno sam dobro, srećna sam što sam saznala sve. Izdaju nikad ne praštam, ovo nije ni prevara nego izdaja”, kaže Šašićka.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/star