ČULA SAM SE SA LJUBAVNICOM SVOG MUŽA! Pevačica otkrila kako je saznala za PREVARU zbog koje se sad RAZVODI: IZDAJU NE PRAŠTAM!

Vest o razvodu bivše zadrugarke i pevačice Ivane Šašić zatekla je javnost, s obzirom da se činilo da je u njenom braku sve idilično.

foto: Printscreen/Pink

Nakon što se medijima pronela informacija da je Šašićku jurila ljubavnica njenog muža po Šapcu, pevačica se oglasila i otkrila šta je istina.

- Dosta je natpisa po portalima o mom razvodu. Da,sve je to tačno, osim jedne sitnice. Nije me ta žena jurila po Šapcu, već se preko drugarice raspitivala o mom braku. Ja protiv te žene nemam ništa, mi smo se čule. Lagao je,muljao, petljao. Meni je govorio da nista nije kriv,a prijateljima priznao da me je ipak prevario. Prevara kao prevara, i nije bauk, mnogi je oproste. Ja izdaju ne praštam - objasnila je Ivana i nastavila:

- Ja sam joj ga poklonila, nije želela da prihvati poklon. Sam pao, sam se ubio. Tako da je to sve što imam da kazem. Za mene završena priča. Dodaću da sam ja skroz ok, da je sve ovo sastavni deo života,i da ja sigurno neću padati u depresije i gluposti, već nastaviti svoj život na najbolji moguci nacin. Ja žaliti nemam za čim, tako da nemam ni problema - rekla je Ivana.

- Hvala svim dragim ljudima koji mi salju poruke podrske.Hvala mojim prijateljima, što su kao i uvek, uz mene. Ja sam srećna žena - zaključila je Šašićeva na svom Fejsbuk nalogu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:08 PESMA POSVEĆENA BIVŠOJ ŽENI? Severina konačno priznala RAZVOD, a Igor Kojić objavio snimak koji je ZAINTRIGIRAO SVE! (VIDEO)