ON JE PSIHOPATA! Mina zgrožena Nenadovim ponašanjem, napala Miljanu, Kulićeva se uplela u laži i izazvala GNEV KOD ZADRUGARA!

Miljana Kulić i Nenad Macanović progovorili su o njihovom upoznavanju jer su se javile određene nelogičnosti. Zadrugari su uočili razilku u pričama i optužili ih za laži, dok je ljubavni par dao sve od sebe da se opravda.

- Rekla si da si bila u cvećari i da su tebe zvali da dođeš - rekao je voditelj.

-Nisam ja to rekla! - viknula je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Cvećara kao cvećara je samo sajt, oni sve to prave kod kuće - pravdao se Bebica.

- Miljana je rekla da je nakon te cvećare otišla kod njega kući i stavila jastuk kao paravan da je ne dira i da je spavala kod njega - navela je Dalila.

- Bebica je psihopata, ozbiljan lažov! Što je najgore Miljana ga brani za te stvari, što se mene tiče ne zna se ko je gori od njih dvoje. Kada ga pitaš nešto, on previše trese nogu, češe se, a to rade ljudi koji mnogo lažu. Mislim da je on za psijijatrijsko posmatranje a mislim da je sa Miljanom mnogo toga i dogovorio - rekla je Mina.

- Da li si normalna da učestvuješ u ovakvim stvarima a imaš dete kod kuće? - pitao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam lepo rekla da nisam videla decu i da ne znam da ih viđa, tada sam napravila haos! Čula sam sama kada mu je žena rekla da ima zabranu da priđe njima! Mene je zet čekao u stanu, a posle toga sam otišla tamo - vikala je Kulićeva.

- Ne laži, rekla si da si bila u cvećari - dodala je Dalila.

- To je on rekao a ne ja - pravdala se Miljana.

- Rekla si da si zvala svoju majku i javila joj da ćeš spavati kod njega - rekao je Milošević.

- Zašto bi te zet upoznao sa Miljanom a sada te kako ti kažeš use*avao? - pitao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zato što nije znao da ćemo biti zajedno - izjavio je Bebica.

- Upoznao te je sa njom da ne bi bili zajedno - čudio se Dragojević.

- Nisu oni samo njega zvali, tu je došlo nekoliko ljudi - pravdala ga je Miljana.

- Jednom prilikom sam bio sa Miljanom kada ju je zvao moj zet i govorio svašta preko telefona, kada sam mu se javio on je zanemeo - govorio je Bebica.

- Pokušali su da te oskrnave da Miljana ne bi bila sa tobom, jer su se uplašili za porodično bogatstvo - izjavio je Dejan.

- Baš tako - potvrdio je Bebica.

- Zašto ste lagali da ste iznajmili stan? Prvo ste rekli da je vaš pa da ste ga iznajmili? - pitao je Karić.

- Odgovaralo ti je tako - dobacio je Karić.

Naredno pitanje, postavljeno je Miljani Kulić i Lazaru Čoliću Zoli:

- Da li si uživala dok si uživala sa bebicom pored Zole? - Milan je pročitao pitanje.

- Lakše mi je kada je jeda osoba tu nego više. Bilo bi me sramota samo kada bi Lepi Mića bio tu - rekla je Miski.

- Bilo mi je jadno. Ja koliki sam gad bio, ja ne bih mogao da imam sek* ispred nje, to bi mi bilo ružno i gadljivo. Neću da kažem da me je povredila, ali ... Ona i ja nismo zajedno već pet meseci, samo me je iznerviralo to što je rekla da će se promeniti. Mislim da je to sramota za nju. Ja sada da hoću da ona plače, ona bi plakala. Od kada nisam hteo da imam sinoć se*s sa njom, ona je otišla kod drugog. Ovo je nešto najbolje što je moglo da se desi, meni ova žena ne treba - rekao je Zola.

Kurir.rs/M.M.

