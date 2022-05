VELIKA ISPOVEST DALILE DRAGOJEVIĆ! Nikad oštrija prema Caru, otkrila da joj se GADI posle svega, a onda progovorila o Anđelu!

Dalila Dragojević je progovorila o svom zbližavanju sa manekenom Anđelom Ranković i otkrila šta se to dešavalo ispod prekrivača prethodne noći.

- Zapalo mi je za oko kada ste ti i Anđelo šetali krenuli ste napred nazad i ti si rekla da si se već odvukla nazad. Da li se kaješ zbog pomirenja sa Filipom? - pitala je Ivana.

- Da, ja nisam očekivala da je tako ozbiljno. Mislila sam da ga radim i to je to, nešto prolazno, a onda vidim da je on ozbiljan i to baš. Ne kajem se zbog Cara, to više nije to. Mislila sam da to više nije to to, emoicje su se ugasile. Mene nervira kako neko jede i diše, mimika, facijalne espresije. Iritiraju me neke face, zanm da sada nema prostora za nas. Kada smo razgovarali poslednji put baš smo onako iskreno pričali i otvoreno. On je meni ismejavao Anđela, kao nemoguće da se ja nekome svidim. Meni bude to smešno kako on priča. Ja sinoć pričam sa Anđelom, neke životne teme, i u svađi Viki i Marka ja sebe vidim i reko: Kako li je to izgledalo? Ja ne želim da ga pamtim po lošem, on se drži toga da ako se napolju vidimo, da ću ja biti sa njim. On misli da ne mogu da mu odolim. Ja sam slaba na njegov prilazak, ali ne bih rizikovala da to i testiram - pričala je Dalila.

- Koliko mu je udarilo na ego što se Anđelo muva? - pitala je Ivana.

- On je meni uvek pričao da se plaši ostavljanja. Ja nisam čekala trenutak, ali osveta se služi hladna, dolazilo mi je u glavu, da je uradio to i to i čekala sam da završim sa njim kada je najbolji. Čekala sam momenat, i razmišljala kako bi njemu bilo. On se uplašio preuzimanje titule alfamužijaka. On je sinoć u izlaganju rekao da će veza posle naše biti smešna, a to je bila glupost... Kada sagledam sve razvog je najmanje bitan. Sinoć ga je Milica Krasić pitala kako gleda na to, on je pokušao da uvije nešto... Lepo mi je sa Anđelom, ne težim ka vezi ali mi je lepo kada imam pažnju, kada bude puštena muzika i kada pevam, a da nema ko da mi kaže uz kakvu pesmu plešem. Neću više da se osećam kao neka žena, šta god da se desi između nas, ne žeim da ga izgubim. Ne mogu ja njih dvojicu da upoređujem uopšte, on mene ni na jedan način nije uvredio niti izigrao - pričala je Dragojevićka.

- Mene je kupilo to što me je gledao tim očima, kažu da su oči ogledalo duše. On je mene pogledao u nekoj raspravi sa Filipom, toj pogled mi je rekao da li mi je to trebalo sa Carem. Tada sam još više počela da plačem. On mene pogleda i glavom mi ovako. Nije to bilo kao para, nego kao drugar mi je dao znak. Ali onda ne možeš Cara da skineš sa sebe kada navali.... Mislim da neće više ništa pokušavati, jer je rekao da on da hoće letelo bi perje. On u sebi ima to da priča u prazno, a onda kada se desi, on se povlači - pričala je Dalila.

- Da li misliš da bi Anđelo mogao da izdrži ovaj pritisak? - pitala je voditeljka.

- Ne znam, nije neko ko može da trpi neki pritisak. On je rekao da se povuče, ali ni na nisam baš najstabilnija. Ne znam, rekao da mi je da sam najgora on bi se nosio sa svim tim. Njemu je bitno ponašanje prema njemu kada uđemo u odnos. Moraš biti mnogo jak, on jeste ali ne želi pritisak - pričala je Dalila.

- Šta se dešava sa tvojim odnosom sa Matorom - pitala je voditeljka.

- Čudno je malo, kada spremi hranu, pa mene ne ponudi... Vidim da je sada okej prema meni, mi treba da pričamo o tome, ne znam šta je nju poljupalo. Filip je za neke stvari bio u pravu... - pričala je Dalila.

- Da li misliš da će te podržati Anđelova majka i ujak? - pitala je Ivana.

- Pa, znaš kako. Moj otac bi pre svega hteo da me vidi samu, i da izađem odavde mirne glave. On ne gleda Anđela kao potencijalnog zeta, mi ne treba da se opterećujemo oko toga. Kada čuje kakve mi savete daje Anđelo, sigurno mu je drago i mislim da ne gleda to kao vezu. A što se tiče Anđelove porodice, mislim da se tu gleda moja prošlost i ponašanje. On je rekao da je prošao kroz situaciju da nema podršku od mame i da je to olako shvatio, bio je mlađi i onda je došao u godine kada mu je porodica na prvom mestu i da ne želi da ih povredi - rekla je Dalila.

