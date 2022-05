ANĐELO RANKOVIĆ BRUTALNO ISKREN! Osuo rafalnu paljbu po Filipu Caru, priznao da li će on i Dalila biti u VEZI! (VIDEO)

Anđelo Ranković koji je progovorio o svim aktuelnim temama i dešavanjima iz Bele kuće kao i ljubavnim dešavanjima sa Dalilom Dragojević.

- Kako se sada osećaš i da li misliš da vaša veza može da ima zdrave temelje? - pitala je Ivana.

- Sada mi je lepo, iako nismo bili u vezu, ona je mene povredila, bili smo na korak do bližeg odnosa, ali on se vratila Filipu i ja tu vidim gde to ide. Ja sam to mogao i da pretpostavim. Rekao sam da ne može to da se preseče i da će tu biti čarki ali nisam ono očekivao. Ona je sa svima pričala o nama ali na kraju završila sa njim. Nije ona to iz straha uradila nešto, nju je povukla emocija i veća joj je želja bila da se vrati Filipu, neki kažu da je to jaka emocija - rekao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li je u Caru proradio muški ego - pitala je Ivana.

- Da, on je egoista i to je ga je poguralo da se vrati u taj odnos. Sada u ovim situacijama je on hladniji, rekao je da misli da smo u vezi. Svestan je on, nisu mu ugašene emocije, ali kao i svima što se primećuje ta energija, tako i njemu, mislim da je hladniji i da je svestan da ona želi da ide na drugu stranu - rekao je Anđelo.

- Šta ćeš da radiš ako on pokuša da je vrati ponovo - pitala je Ivana.

- Meni nikada nije treća osoba kriva, nego bi u ovom slučaju bila Dalila i opet bi onda napravila grešku. Ja mislim da u ovim situacijama ne želi da joj se vrati. On je veliki egoista... Ja Dalili ne mogu da pređem preko toga što se poslednji put pomirila sa Anđelom. Ja verujem da je ona odana i lojalna, jeste prevarila muža ali mislim da se tu nešto desilo. Ja mislim da ona mene ne bi prevarila sa nekim drugim - pričao je Ranković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li misliš da je Dejanova netrpeljivo zbog tvog odnosa sa Dalilom? - pitala je Ivana.

- Ja njemu ne mislim loše, bile su situacije neke gde sam i ja odreagovao, on je pravio greške i ja sam imao sa Aleks sukob ali mislim da je to zbog Dalile - rekao je on.

- Šta bi bilo kada tvoja porodica ne bi podržala Dalilu - pitala je Ivana.

- Ne mogu da govorim o tome, kada nije došlo ni do veze ni do čega, ne želim da se opterećujem. U "Zadruzi 1" se mnogo potezalo i pričalo. Za sada ja nisam u vezi, a mislim da neće ni doći do nje - rekao je on.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

