NENAD JE MILJANI KARMA ŠTO JE PROGANJALA ONOLIKO LJUDI! Zola šokirao sve, nastao muk, otkrio šta se dešava kad niko ne gleda!

U toku porodičnog sastanaka na temu međuljudskih odnosa Nenad Aleksić Ša i Lazar Čolić Zola dobili su reč.

- Imao sam problem sa spavanjem u sobi, pa sam prešao u pab. Nemam trenutno nikakav problem, ali ja sam uvek naštelovan na svađu. Ko hoće da se svađa, dobiće svađu - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Javio sam se najviše zbog ljudi koji napolju podržavaju. Smatram da je mnogo stvari nejasno i nelogično vezano za odnos sa Miljanom. Verujem da vam je nejasno, zato sam se i javio, da kažem par stvari. To sve što se izdešavalo, ne postoji opravdanje što se desilo meni, neću da pravdam, ali sam jednostavno pokušao da dva meseca nakon njenog ulaska, ne da zaboravim, nego da stavim po strani. Teško je da mi jedno drugo ignorišemo, izbegavamo, čak i kad pokušamo, dođe do provociranja i svađe. Jednostavno, nakon svih dešavanja, kad sam video da je nemoguće da izbegavamo, odlučio sam da dam tom odnosu još jednu šansu i smatram da taj odnos ide u dobrom smeru. Kao što možete da primetite smejemo se, pozitivni smo, što najviše odgovara i meni i njoj. Mislim da moja porodica voli da gleda mene ovakvog i nju njena ovakvu. Najviše bih voleo da ovaj naš odnos ide u našem smeru, a nije nemoguće da uđemo i u vezu, samo bih bio najsrećniji da ide u ovom smeru. Verujem da dosta ljudi misli da kupujem mir i da pokušavam da što bezbolnije izađem odavde. Ne igram se sa njom, pokušavamo da ispravimo sve i budemo korektni jedno prema drugom. Ja nemam neku veru da može doći do takvih stvari, ali eto s obzirom da se desilo da se vratila, mislim da je najpametnije i po jedno i po drugo da ovako ostane...Ovakvu stvar preko koje sam ja pokušao njoj da pređem, retko ko bi mogao da pređe. Jako je teško da jedno drugo izbegavamo i da nismo agresivni jedno prema drugom, s obzirom da se nalazimo u prostoru u kom smo se upoznali i doživeli sve i svašta - pričao je Zola, pa je nastavio:

foto: Printscreen

- Imamo problem sada jedan. Koliko god Nenad možda poricao, ja ću da kažem o čemu pričamo. Dešava se to da se ona žali da ima opterećenje da je on konstantno gleda, prilazi joj, da će joj sve biti drugačije kad izađu, konstantno joj spominje majku, oca i dete. Smatram da to nisu stvari koje su u redu sa njegove strane, jer kad neko u vašem životu ne želi kontakt sa vama, pa da na neki ljigav način pokušavate da proradite nečiju grižu savest. Ne osporavamo njegovu ljubav prema njoj, ja verujem, ali smatram da ove stvari koje on radi su ružne i bolesne. Smatram da zbog ovih tvojih postupaka, gde se ponašaš kao psihopata, samo je odbijaš od nje. Sinoć me je budila, tresla se da pogledam u njega, a on nas iz kreveta posmatra...Ima pravo da ide za njom non-stop. Možda joj se vraća sada još od onda kada je proganjala one ljude, pa i mene - nastavio je Zola.

foto: Printscreen

- Je**o ti Siniša mater, pi**a ti materina bolesna - drao se Mića na Bebicu.

- Šta je poenta cele priče? Devojka se milion puta ispi**la po tebi - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Što se ti brineš za mene? Je l' to tvoj problem - rekao je Bebica.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:55 ZAMALO SUKOB SA GOCOM TRŽAN: Mladi pevač otkrio detalje sa muzičkog takmičenja JEDVA SE SUZDRŽAO DA NE NAPRAVI HAOS!