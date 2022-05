SESTRA MILJANE KULIĆ DANAS IZLAZI IZ BOLNICE: Tijana ide kući u gipsu! Preživela težak udes

Tijana Kulić, sestra rijaliti zvezde Miljane Kulić, oporavlja se u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u noći između subote i nedelje u Nišu, i danas će biti puštena na kućno lečenje.

Kako su nam rekli u UKC, njena povreda će se pratiti na zdravstvenim kontrolama.

Tijana Kulić foto: Printscreen

- Tijana ima prelom desne nadlaktice i kako su lekari procenili, neće biti potrebna operacija - objašnjava naš izvor. Od petoro osoba iz saobraćane nesreće koja se oko ponoći između subotee i nedelje dogodila u Dušanovoj ulici u Nišu, troje su pregledani i nakon ukazane pomoći odmah pušteni kući.

- Na klinici za ortopediju je zadržana sestra rijaliti zvezde i mučkarac M. Z. (34), koji ima ozbiljnije povrede. On je zadobio prelom leve butne kosti i slomljen mu je palac. On će biti operisan kada se steknu uslovi za to - rečeno nam je nezvanično.

U ovom autu je bila Tijana foto: Kurir/M.S.

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je "audi" kruševačkih registarskih oznaka udario u taksi vozilo, a onda u prodavnicu. Za sada nije podneta ni jedna prijava protiv vozača.

Kako smo već pisali, Miljanina sestra Tijana bila je putnica u "audiju", dok je za volanom bio Nišlija M. Z. Sa njima u kolima bilo je još dvoje ljudi, koji su iste večeri nakon pregleda lekara otupušteni na kućno lečenje.

- "Audi" je išao oko 100 na sat kada se prvo zakucao u taksi vozilo, koje im je išlo u susret, a onda i u izlog jedne prodavnice. Veća tragedija izbegnuta je pukom srećom. "Audi" je rušio sve pred sobom, oborio je i saobraćajni znak - ispričali su očevici saobraćajke.

Marija Kulić, Tijanina majka juče je rekla da je udes bio strašan.

Miljana i Marija Kulić foto: Printscreen/Instagram

- Desno rame joj je skroz polomljeno i ima nagnječenje kuka. Glava nije povređena, glava je u redu, na rame su joj stavili gips - ispričala je Marija.

(Kurir.rs - M.S.)