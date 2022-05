TENZIJA! Dalila strahuje da Car ne napravi SKANDAL na svadbi, a evo šta će uraditi ako joj pred matičarom bude rekao NE (VIDEO)

Nakon Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, u Rajski vrt je stigla i Dalila Dragojević koja je takođe progovorila na temu svadbe koja ih očekuje u nedelju.

- Kako se osećaš povodom toga što ćeš još malo biti Car - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Uzbuđeno, euforija je tu, uzbuđenje. Simpatično je to, ali se plašim da ne bude nekih gluposti, plašim se da se ne napije Filip i tako. Ili da ne izmišlja nešto i da ne kvari. Nekako uvek čega god da s plašim, to me potrefi. Ako to uradi, to bi bila sitna i mizerna igra, ali ja bih se ponaša normalno, samo da ne bude uvreda - rekla je ona.

- Bio je uzbuđen kada je čuo za svadbu, vidim da se brine za odelo, Ja sam ga pitala zašto se brine, ako je ovo zadatak. On kaže da želi da izgleda lepo, on želi da sam ja srećna. Nemam pojma, mislim da krije dosta toga, drago mu je što... Što se tiče Dejana i Aleks, ne znam, sve je komplikovano i bolesno, ne očekujem ništa specijalno. Filip i ja smo kao individue jako zabavni, nismo neko ko se ponavlja, tako da mislim da će biti sve u najboljem redu, ali možda i kod njih dođe do svađe neke - pričala je ona.

Kurir.rs/M.M.

